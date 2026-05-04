AEI atenționează că prognozele sunt îngrijorătoare: Prețul țițeiului ar putea atinge 124 de dolari pe baril în 2027

Propunerile de pace în 14 puncte prezentate de Iran Statelor Unite sunt considerate greu de acceptat, ceea ce menține riscul major al blocării Strâmtorii Ormuz și al unei noi escaladări a prețurilor la țiței pe piețele internaționale.

Potrivit unei analize realizate de platforma Trading Economics, prețul barilului de petrol ar putea ajunge la 110 USD în trimestrul al II-lea 2026, 116 USD în T3, 120 USD în T4 2026 și chiar 124 USD în T1 2027. Aceste estimări vin pe fondul tensiunilor persistente din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor legate de fluxurile de petrol din Golf.

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, atrage atenția că piața petrolului este „ruptă în două”:

„Între prognoză și realitate avem o piață ruptă în două. Pe de o parte, estimările sugerează o piață tensionată, în care oferta devine fragilă și riscurile geopolitice domină. Pe de altă parte, instituții precum Energy Information Administration anticipează chiar o scădere spre 76 USD/baril în 2027, iar J.P. Morgan vede prețuri în jur de 60 USD.”

Specialistul subliniază că, în cazul menținerii blocadei navale sau al unei escaladări, prețul petrolului nu va fi determinat de cerere, ci de constrângerile ofertei și de factorii geopolitici.

Implicații directe pentru România și Europa:

Inflație persistentă la energie și transport

Creșterea costurilor pentru industrie

Presiune asupra bugetelor gospodăriilor și a prețurilor la alimente

Risc de încetinire economică în sectoarele energointensive

„Petrolul scump nu mai e o anomalie, ci un scenariu”, avertizează Dumitru Chisăliță, care consideră că această situație marchează „revenirea petrolului ca instrument de putere globală”. Situația din Orientul Mijlociu rămâne extrem de fluidă, iar evoluțiile din următoarele săptămâni vor fi decisive pentru prețul energiei în lunile următoare.