Bărbat din Vatra Dornei, reținut după ce a condus beat și fără permis

Un localnic în vârstă de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Vatra Dornei, după ce a fost depistat conducând un autoturism sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

Evenimentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică 3 mai 2026, în jurul orei 02:00, pe strada Argestru. Un echipaj de poliție aflat în acțiune pe linie de prevenire a conducerii sub influența alcoolului a oprit pentru control un autoturism marca Mitsubishi.

La volan se afla un bărbat, care prezenta halenă alcoolică evidentă. Testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate au mai relevat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Vatra Dornei pentru recoltarea probelor biologice de sânge. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore și escortat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Cercetările sunt continuate de lucrătorii Compartimentului Rutier al Poliției Municipiului Vatra Dornei.