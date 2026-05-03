Bărbat de 47 de ani, prins într-un motocultor la Crucea. A fost transportat cu șoc hemoragic de urgență la spital


Un bărbat de 47 de ani a fost grav rănit duminică după-amiază, după ce a rămas prins într-un motocultor în localitatea Crucea.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, bărbatul a reușit să se elibereze și să sune la 112, dar a intrat în lipotimie din cauza hemoragiei provocate de multiple plăgi, înainte de a putea preciza exact locația. Cu ajutorul aplicației de localizare din dispecerat și al voluntarilor locali din Crucea, a fost identificat rapid.

Echipajul SAJ tip B de la Broșteni a ajuns la fața locului, a stabilizat pacientul și l-a transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Acesta era conștient, dar prezenta șoc hemoragic datorită plăgilor complexe de la nivelul membrului superior drept și hemitoracelui drept.

Pentru preluarea ulterioară și transferul la SCJU Suceava, a fost trimis și un echipaj SAJ tip C de la Suceava, care s-a întâlnit cu ambulanța de la Vatra Dornei pentru a asigura transferul și asistența medicală suplimentară.


