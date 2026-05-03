Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Poliția Județeană Suceava: Drona descoperită la Șerbăuți nu prezintă elemente pirotehnice

Poliția Județeană Suceava: Drona descoperită la Șerbăuți nu prezintă elemente pirotehnice


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

În urma verificărilor efectuate de către echipa de specialiști deplasată la fața locului, s-a stabilit că aparatul de zbor fără pilot identificat sâmbătă pe un teren agricol din comuna Șerbăuți nu prezintă elemente de interes pirotehnic, a informat Poliția Județeană Suceava.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați în jurul orei 12:15 cu privire la descoperirea obiectului, care prezintă caracteristicile unei drone de mici dimensiuni, fără inscripții sau marcaje vizibile. Aparatul a fost găsit la aproximativ 20 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Zona a fost imediat delimitată și pusă sub pază, iar verificările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

Cercetările sunt în desfășurare.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Dronă găsită pe un teren agricol la Șerbăuți, la 20 km...

Șoimii Gura Humorului întorc scorul la Liești și rămân în lupta...

Motociclist urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea la Rădăuți....