Poliția Județeană Suceava: Drona descoperită la Șerbăuți nu prezintă elemente pirotehnice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În urma verificărilor efectuate de către echipa de specialiști deplasată la fața locului, s-a stabilit că aparatul de zbor fără pilot identificat sâmbătă pe un teren agricol din comuna Șerbăuți nu prezintă elemente de interes pirotehnic, a informat Poliția Județeană Suceava.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați în jurul orei 12:15 cu privire la descoperirea obiectului, care prezintă caracteristicile unei drone de mici dimensiuni, fără inscripții sau marcaje vizibile. Aparatul a fost găsit la aproximativ 20 de kilometri de frontiera cu Ucraina.

Zona a fost imediat delimitată și pusă sub pază, iar verificările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

Cercetările sunt în desfășurare.