Cetatea 1932 Suceava, a cincea victorie consecutivă în play-off-ul Ligii a III-a: 3-2 la Târgu Secuiesc



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cetatea 1932 Suceava a obținut a cincea victorie din tot atâtea meciuri disputate în play-off-ul Ligii a III-a, impunându-se cu scorul de 3-2 pe terenul formației KSE Târgu Secuiesc, într-un meci spectaculos.

Echipa pregătită de Petre Grigoraș a deschis rapid scorul în minutul 3, prin autogolul lui Raul Rusu. Gazdele au întors însă rezultatul până la pauză, prin golurile marcate de Zsolt Dobos (min. 24) și Raul Drugă (min. 39).

În repriza a doua, KSE a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Ștefan Budău. Cetatea a profitat și a întors scorul în doar două minute: Andrei Cerlincă a egalat în minutul 73, iar Ruslan Chelari a adus golul victoriei în minutul 75.

Formația suceveană a început partida cu Alin Ciobanu – Mario Bai, Ciprian Perju, Ruslan Chelari, Ștefan Petraru, Ruben Sumanariu, Cosmin Tucaliuc, Liviu Drăghiceanu, Răzvan Gorovei, Andrei Cerlincă, Gabriel Răducan. Pe parcurs au mai intrat Ilie Marian, Stephane Ferhaoui, Andrei Buceac și Alexandru Zaharia.

Cu acest succes, Cetatea 1932 Suceava își consolidează poziția de lider în clasamentul play-off-ului, acumulând 25 de puncte.

În etapa a VI-a, „alb-albaștrii” vor evolua pe stadionul Areni, unde vor primi vizita formației Sporting Liești, vineri, 8 mai, de la ora 18:00.