Motociclist urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea la Rădăuți. A căzut împreună cu pasagerul după ce a pierdut controlul în Milișăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un motociclist a fost urmărit și imobilizat de polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică Rădăuți după ce a refuzat semnalul regulamentar de oprire, în noaptea de 2 mai 2026.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, sâmbătă jurul orei 01:25, pe strada Calea Bucovinei din municipiul Rădăuți, o patrulă de poliție a observat o motocicletă înmatriculată în Marea Britanie. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalului de oprire și a mărit viteza, declanșând o urmărire pe direcția Rădăuți – Milișăuți.

Într-un viraj la dreapta pe raza orașului Milișăuți, șoferul a pierdut controlul vehiculului, atât el cât și pasagerul căzând. Cei doi bărbați nu au suferit leziuni și au fost imobilizați și conduși la sediul Poliției Municipiului Rădăuți.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că cel care a condus motocicleta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie, iar motocicleta marca Zonte avea inspecția tehnică periodică și polița de asigurare obligatorie expirate.

Bărbatul a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002, Legii 132/2017 și HG 1391/2006, cu amenzi totale în valoare de 9.290 lei. Ca măsură complementară au fost reținute plăcuțele de înmatriculare, iar vehiculul a fost imobilizat.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic și pentru consum de substanțe psihoactive, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.