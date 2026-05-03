Două autoturisme furate din Marea Britanie, descoperite dezmembrate în Bunești

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Suceava, au efectuat vineri, 1 mai 2026, trei percheziții domiciliare în comuna Bunești, în cadrul unui dosar privind traficul internațional de autovehicule furate.

Cu ocazia perchezițiilor au fost identificate și ridicate sisteme ce conțin înregistrări video, care urmează a fi analizate. Totodată, pe un teren utilizat pentru depozitarea și dezmembrarea autoturismelor, aparținând unui localnic, au fost descoperite două autoturisme dezmembrate: un Porsche și un BMW de culoare neagră, ambele fără plăcuțe de înmatriculare.

În urma verificărilor în bazele de date naționale și internaționale, s-a constatat că cele două vehicule figurează ca fiind furate din Marea Britanie.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, faptă prevăzută și pedepsită de art. 270 alin. (1) din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de structurile competente ale Poliției.

Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu al Poliției Municipiului Fălticeni de combatere a traficului internațional cu autovehicule furate. Autoturismele au fost indisponibilizate pentru continuarea anchetei.