Șoimii Gura Humorului întorc scorul la Liești și rămân în lupta pentru promovare!

FC Șoimii Gura Humorului a obținut o victorie extrem de importantă în etapa a V-a a play-off-ului Ligii a III-a, impunându-se cu scorul de 2-1 pe terenul formației Sporting Liești, la capătul unui meci în care au fost nevoiți să revină de la 0-1.

Prima repriză a fost una echilibrată, cu puține ocazii clare de gol. După pauză, gazdele au deschis scorul în minutul 47. Șoimii au reacționat rapid: în minutul 55, Cătălin Golofca a transformat un penalty și a restabilit egalitatea. Golul a dat aripi echipei sucevene, care a preluat controlul jocului.

Momentul decisiv a venit în minutul 70, când Georgică Popovici a scăpat singur cu portarul și a finalizat cu sânge rece, aducând victoria pentru „roș-albaștri”.

Cu acest succes, Șoimii Gura Humorului rămân în lupta directă pentru promovare, aflându-se la doar un punct în spatele liderului Cetatea 1932 Suceava. Cu trei etape rămase, fiecare meci devine decisiv.

La finalul partidei, fundașul Mugurel Florescu a declarat:

„Știam că ne va aștepta un meci foarte greu la Liești, a fost practic un meci pentru locul 2. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm și să venim acasă cu toate cele 3 puncte. Mai avem de jucat 3 finale și sunt sigur că la final ne vom îndeplini obiectivul. Asta arată că luptăm până la capăt. Le mulțumim suporterilor care sunt alături de noi și îi așteptăm la stadion sâmbătă!”

„Luptăm până la capăt!” rămâne motto-ul echipei sucevene în această luptă pentru promovare. Următorul meci va fi pe teren propriu.