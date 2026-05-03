Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Accident rutier pe DN 17, la Valea Putnei: Șoferiță ucraineană, distrasă de...

Accident rutier pe DN 17, la Valea Putnei: Șoferiță ucraineană, distrasă de telefon, a lovit din spate un autoturism oprit


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

O șoferiță ucraineană a provocat vineri, 1 mai 2026, un accident rutier pe DN 17 în localitatea Valea Putnei, comuna Pojorâta, după ce a fost distrasă de utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii.

În jurul orei 08:39, femeia, care conducea un autoturism marca Toyota, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism marca Volkswagen Tiguan oprit pe acostamentul consolidat. La volanul Volkswagen-ului se afla o localnică din Câmpulung Moldovenesc, iar pe scaunul din dreapta față se afla o altă femeie din aceeași localitate.

În urma impactului, cele două ocupante ale autoturismului lovit au suferit leziuni ușoare și au fost transportate la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Una dintre ele a fost diagnosticată cu contuzie piramidală nazală și escoriații, iar cealaltă cu contuzie a coloanei cervicale.

Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Șoimii Gura Humorului întorc scorul la Liești și rămân în lupta...

Motociclist urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea la Rădăuți....

Două autoturisme furate din Marea Britanie, descoperite dezmembrate în Bunești