Accident rutier pe DN 17, la Valea Putnei: Șoferiță ucraineană, distrasă de telefon, a lovit din spate un autoturism oprit



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O șoferiță ucraineană a provocat vineri, 1 mai 2026, un accident rutier pe DN 17 în localitatea Valea Putnei, comuna Pojorâta, după ce a fost distrasă de utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii.

În jurul orei 08:39, femeia, care conducea un autoturism marca Toyota, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism marca Volkswagen Tiguan oprit pe acostamentul consolidat. La volanul Volkswagen-ului se afla o localnică din Câmpulung Moldovenesc, iar pe scaunul din dreapta față se afla o altă femeie din aceeași localitate.

În urma impactului, cele două ocupante ale autoturismului lovit au suferit leziuni ușoare și au fost transportate la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc. Una dintre ele a fost diagnosticată cu contuzie piramidală nazală și escoriații, iar cealaltă cu contuzie a coloanei cervicale.

Ambele conducătoare auto au fost testate cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.