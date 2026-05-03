Vizita lui Bolojan la Suceava: O strategie de „victimă activă” în contextul moțiunii de cenzură

În condițiile în care există șanse foarte mari ca marți, 5 mai 2026, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR să treacă, vizita premierului Ilie Bolojan la Suceava de vineri, 1 mai, nu a fost o simplă deplasare de lucru. A fost un exercițiu strategic de poziționare politică, cu mai multe straturi bine gândite.

Mesajul principal: „Guvernăm și sub presiune”

Prin prezența la semnarea contractelor pentru Autostrada A7 Pașcani – Suceava (primele contracte finanțate prin programul SAFE) și inaugurarea unei creșe chiar fără utilități, Bolojan a vrut să transmită că guvernarea continuă să producă rezultate concrete, chiar și atunci când este amenințată cu demiterea.

Alegerea Sucevei nu a fost întâmplătoare. Este un județ simbolic pentru lipsa infrastructurii de mare viteză. Semnarea contractelor pentru A7 reprezintă o victorie de imagine puternică: „iată că se mișcă lucrurile”. Inaugurarea creșei, chiar dacă nu avea încă toate utilitățile, a fost un gest simbolic menit să arate că Executivul livrează investiții locale palpabile.

Apărarea programului SAFE – un pariu riscant, dar calculat

Programul SAFE este contestat public pentru că, în opinia multor analiști, nu prioritizează suficient industria de apărare românească și ar servi mai mult ca un instrument de finanțare a infrastructurii cu „dublu uz”. Bolojan a ales să-l promoveze activ la Suceava, prezentându-l ca programul ce a permis semnarea contractelor pentru A7.

Prin aceasta, premierul își asumă un risc calculat și vrea să își lege numele de un proiect major de infrastructură promovat intens de fosta guvernare PSD și pe care l-a blocat un an de zile pe motiv că nu are finanțare.

Consolidarea sprijinului intern în PNL

Întâlnirea cu primarii și liderii PNL Suceava, urmată de declarațiile Angelicăi Fădor (care a asigurat „sprijin total” pentru Bolojan), a avut rolul clar de coagulare a partidului la nivel local. Bolojan a vrut să arate că, chiar dacă la București situația este fragilă, organizațiile județene importante (cum este cea din Suceava) rămân unite în spatele său.

Ambiguizarea intențiilor post-moțiune – o tactică deliberată

Cel mai interesant aspect al conferinței de presă a fost evitarea deliberată a unui răspuns clar privind ce va face după eventuala demitere a Guvernului. Bolojan nu a exclus nicio variantă, dar a lăsat să se înțeleagă foarte clar că nu dorește o guvernare alături de PSD.

Prin această ambiguitate controlată, premierul:

Evită să se lege de o soluție care l-ar putea costa susținere internă în PNL.

Lasă deschisă varianta alegerilor anticipate (care ar putea favoriza un scor mai bun pentru PNL într-un context de criză).

Evită să pară disperat după o nouă coaliție.

Bolojan joacă rolul unui premier care vrea să transmită că guvernează serios în ciuda sabotajului politic. Vizita la Suceava a fost concepută ca un contraatac de imagine: „în timp ce alții fac moțiuni, noi semnăm autostrăzi și inaugurăm creșe”.

Strategia are trei obiective clare:

Construcție de narativ – „noi construim, ceilalți blochează”. Consolidare internă în PNL – arată că partidul rămâne unit în spatele său. Flexibilitate tactică – nu se angajează public la nicio soluție post-moțiune, păstrând toate opțiunile deschise (inclusiv alegeri anticipate).

Rămâne de văzut dacă această abordare va fi suficientă pentru a transforma o înfrângere parlamentară probabilă într-un avantaj politic pe termen mediu. Deocamdată, Ilie Bolojan pare să joace cartea „responsabilității în criză” – o carte riscantă, dar singura care îi mai permite să controleze, măcar parțial, narativul.