Mai multe crize interne și externe s-au aliniat perfect. Cine mai salvează România? , de dr. Adrian Botezatu

În România s-au aliniat perfect mai multe crize interne și externe:

O criză economică structurală: migrarea masivă a forței de muncă (impozitele pe muncă nu ajung în Bugetul României; o criză a Sistemului de Pensii care pe termen lung va colapsa; forța de muncă românească contribuie la creșterea PIB-lui altor țări); aproximativ 80% din deficitul comercial al României e dat de importurile de alimente (în condițiile în care România ar putea hrăni o populație de 4-5 ori mai mare); sabotarea antreprenorilor români prin supra-taxare, șicanare instituțională, lipsă de previzibilitate, lipsă de infrastructură economică; drenarea discretă și secretă a resurselor financiare și naturale către exterior; acumularea galopantă de datorie externă

O criză administrativă structurală: Sistemul Constituțional românesc este o struțo-cămilă, cu o fragmentare decizională auto-blocantă (Președintele este ales direct , dar nu are pârghii administrative; premierul are pârghii administrative mari, dar este instabil politic: 12 premieri în 11 ani; un Parlament cu o cotă de încredere catastrofal; servicii secrete influente politic în controlul de facto al sistemului instituțional, dar ineficiente în apărarea suveranității economice a țării). De fapt, actorii instituționali externi, nu știu cine conduce concret România. Și nici cetățenii români.

O criză socială structurală: absolvenții de licee și facultăți nu găsesc locuri de muncă în țară și sunt forțați să emigreze în exterior; foarte mulți tineri nu se mai întorc; foarte mulți tineri români, născuți și crescuți în alte țări, nu mai percep România ca fiind țara lor; sistemul politic a distrus Meritocrația socială și a creat un sistem de Contra-selecție: cei buni sunt marginalizați social, piloșii sunt promovați; Sistemul solidarității sociale dintre generații se va prăbuși o dată cu colapsarea Sistemului de pensii; instituționalizarea unui sistem discriminatoriu de pensionare: cei din sistemul instituțiilor de forță se pensionează tineri cu pensii mari, restul muncesc până la adânci bătrâneți

O criză de afiliere geopolitică: în acest moment interesele geostrategice și economice ale SUA și ale UE nu mai coincid. SUA este implicată alături de Israel în războiul contra Iranului, pe care europenii nu îl susțin; iar UE este implicată total în războiul din Ucraina contra Rusiei (SUA este înclinată spre o retragere negociată cu rușii). România este în dilema copilului la divorțul părinților: să se alieze cu SUA sau cu UE? SUA are armată și tehnologie; UE are bani și parteneriate economice (de asemenea: China are interese economice în Europa de est, Rusia are interese strategice în Europa de est)

Actuala criză politică este generată în esența ei de lipsa de legitimitate politică: axul actualei guvernări este dat de partidul de pe locul 4, iar premierul de partidul de pe locul 3. Cum a fost posibil așa ceva? Așa s-a hotărât la Comisia Europeană, așa s-a aplicat în România de șefii de instituții importante. Dacă e ordin, cu plăcere!

Acum suntem în faza moțiunii de cenzură inițiată de AUR și PSD.

Există patru variante:

PNL și USR cumpără parlamentari la bucată și își asigură o majoritate parlamentară. Guvernarea continuă cu sprijinul Comisiei Europene, în ciuda susținerii majorității cetățenilor români (la vot se vor aplica din nou tehnici de fachirism electoral….) PSD va vota căderea Cabinetului Bolojan. Apoi va negocia cu PNL și USR o nouă formulă guvernamentală, cu un nou premier. La viitoarele alegeri, PSD nu va mai intra în Parlament. PSD și AUR demit în Parlament Guvernul Bolojan și fac împreună o nouă coaliție de guvernare. E singura variantă în care PSD supraviețuiește politic la viitoarele alegeri PSD și AUR joacă tare și forțează alegerile anticipate. După, guvernează împreună. Această variantă este cea mai puțin probabilă.

Concluzie: Bine nu va fi…..