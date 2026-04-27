Mai multe crize interne și externe s-au aliniat perfect. Cine mai salvează România? , de dr. Adrian Botezatu

În România s-au aliniat perfect mai multe crize interne și externe:
- O criză economică structurală: migrarea masivă a forței de muncă (impozitele pe muncă nu ajung în Bugetul României; o criză a Sistemului de Pensii care pe termen lung va colapsa; forța de muncă românească contribuie la creșterea PIB-lui altor țări); aproximativ 80% din deficitul comercial al României e dat de importurile de alimente (în condițiile în care România ar putea hrăni o populație de 4-5 ori mai mare); sabotarea antreprenorilor români prin supra-taxare, șicanare instituțională, lipsă de previzibilitate, lipsă de infrastructură economică; drenarea discretă și secretă a resurselor financiare și naturale către exterior; acumularea galopantă de datorie externă
- O criză administrativă structurală: Sistemul Constituțional românesc este o struțo-cămilă, cu o fragmentare decizională auto-blocantă (Președintele este ales direct , dar nu are pârghii administrative; premierul are pârghii administrative mari, dar este instabil politic: 12 premieri în 11 ani; un Parlament cu o cotă de încredere catastrofal; servicii secrete influente politic în controlul de facto al sistemului instituțional, dar ineficiente în apărarea suveranității economice a țării). De fapt, actorii instituționali externi, nu știu cine conduce concret România. Și nici cetățenii români.
- O criză socială structurală: absolvenții de licee și facultăți nu găsesc locuri de muncă în țară și sunt forțați să emigreze în exterior; foarte mulți tineri nu se mai întorc; foarte mulți tineri români, născuți și crescuți în alte țări, nu mai percep România ca fiind țara lor; sistemul politic a distrus Meritocrația socială și a creat un sistem de Contra-selecție: cei buni sunt marginalizați social, piloșii sunt promovați; Sistemul solidarității sociale dintre generații se va prăbuși o dată cu colapsarea Sistemului de pensii; instituționalizarea unui sistem discriminatoriu de pensionare: cei din sistemul instituțiilor de forță se pensionează tineri cu pensii mari, restul muncesc până la adânci bătrâneți
- O criză de afiliere geopolitică: în acest moment interesele geostrategice și economice ale SUA și ale UE nu mai coincid. SUA este implicată alături de Israel în războiul contra Iranului, pe care europenii nu îl susțin; iar UE este implicată total în războiul din Ucraina contra Rusiei (SUA este înclinată spre o retragere negociată cu rușii). România este în dilema copilului la divorțul părinților: să se alieze cu SUA sau cu UE? SUA are armată și tehnologie; UE are bani și parteneriate economice (de asemenea: China are interese economice în Europa de est, Rusia are interese strategice în Europa de est)
Actuala criză politică este generată în esența ei de lipsa de legitimitate politică: axul actualei guvernări este dat de partidul de pe locul 4, iar premierul de partidul de pe locul 3. Cum a fost posibil așa ceva? Așa s-a hotărât la Comisia Europeană, așa s-a aplicat în România de șefii de instituții importante. Dacă e ordin, cu plăcere!
Acum suntem în faza moțiunii de cenzură inițiată de AUR și PSD.
Există patru variante:
- PNL și USR cumpără parlamentari la bucată și își asigură o majoritate parlamentară. Guvernarea continuă cu sprijinul Comisiei Europene, în ciuda susținerii majorității cetățenilor români (la vot se vor aplica din nou tehnici de fachirism electoral….)
- PSD va vota căderea Cabinetului Bolojan. Apoi va negocia cu PNL și USR o nouă formulă guvernamentală, cu un nou premier. La viitoarele alegeri, PSD nu va mai intra în Parlament.
- PSD și AUR demit în Parlament Guvernul Bolojan și fac împreună o nouă coaliție de guvernare. E singura variantă în care PSD supraviețuiește politic la viitoarele alegeri
- PSD și AUR joacă tare și forțează alegerile anticipate. După, guvernează împreună. Această variantă este cea mai puțin probabilă.
Concluzie: Bine nu va fi…..
