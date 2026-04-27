Prefectul Traian Andronachi explică situația autoturismului pe care îl folosește în privat: „Este un bun deținut de familie, achiziționat prin leasing”

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a oferit public explicații detaliate privind autoturismul pe care îl folosește în afara programului de serviciu, după ce au apărut întrebări legate de acesta în spațiul public.

Într-un comunicat, prefectul confirmă că folosește un autoturism deținut de familie, cu numărul de înmatriculare SV 01 TAN, în timpul liber, precizând că acesta nu are nicio legătură cu funcția publică și nu generează costuri pentru Instituția Prefectului.

Principalele precizări ale prefectului Traian Andronachi:

Autoturismul este achiziționat în leasing de societatea în care fiul său, în vârstă de 23 de ani, este asociat în cote egale cu un prieten. Societatea exista cu mai mult de un an înainte ca el să devină prefect și desfășoară activitate economică reală, cu venituri fiscalizate.

Mașina a fost fabricată în 2023, are peste 100.000 km și a fost achiziționată în luna aprilie 2026. Valoarea netă este de aproximativ 71.000 de euro , ratele și avansul fiind achitate exclusiv de societate.

Numărul de înmatriculare SV 01 TAN a aparținut anterior unui alt autoturism deținut de familie, care a fost vândut între timp.

Autoturismul nu figurează în patrimoniul personal al prefectului, nu implică bani publici și nu are nicio legătură cu atribuțiile de serviciu.

„Nu este un bun cumpărat de mine în timpul mandatului și nu este o schimbare apărută odată cu funcția publică. Înainte de a fi prefect, am avut o activitate profesională privată, ca avocat, am folosit autoturisme din aceeași categorie și am respectat obligațiile legale de declarare”, a precizat Traian Andronachi.

Prefectul subliniază că societatea în care fiul său este asociat nu are contracte cu statul sau cu instituții publice și că nu a acordat și nu va acorda vreun avantaj acestei firme în exercitarea funcției publice.

„Mă mândresc cu copiii mei: fiul este absolvent de FABIZ, iar fiica mea cea mare este avocat. Discuția trebuie să rămână la fapte: proprietate, bani publici, contracte cu statul. Mașinile pe care le conduc când merg cu familia, în viața privată sau la sport, nu au nicio legătură cu funcția publică”, a concluzionat Traian Andronachi.

Declarațiile prefectului vin ca răspuns la întrebările apărute în spațiul public privind autoturismul pe care îl folosește în afara programului.