Primăria Suceava anunță că va da startul campaniei de plantări: peste 21.000 de flori vor înfrumuseța orașul

După o perioadă marcată de vreme capricioasă și temperaturi scăzute, Direcția Domeniului Public, prin Serviciul Spații Verzi, începe în aceste zile amenajarea zonelor verzi, a aliniamentelor stradale și a scuarurilor din municipiu, anunță Primăria Suceava.

Deși contractul de achiziție a fost semnat, autoritățile locale au așteptat condițiile climatice optime pentru a se asigura că fiecare floare plantată va avea cele mai bune șanse de prindere și înflorire spectaculoasă.

Planul de plantări pentru primăvara anului 2026 include un total de 21.000 de flori, după cum urmează:

8.000 de Petunii Vista (Bubblegum, Paradise, Strawberry și Snowcarpet);

(Bubblegum, Paradise, Strawberry și Snowcarpet); 7.000 de Tagete Erecta (Galben și Portocaliu);

(Galben și Portocaliu); 5.000 de Petunii clasice (Violet, Alb, Rose);

(Violet, Alb, Rose); 3.000 de Begonii Semperflorens (Roșu, Roz, Alb);

(Roșu, Roz, Alb); 2.000 de Sunpatiens (Compact Roșu și Alb);

(Compact Roșu și Alb); 2.000 de Begonii Viking (Roșu, Alb și Roz).

„Ne cerem scuze pentru așteptarea cauzată de temperaturile scăzute și vă mulțumim pentru înțelegere. În doar câteva zile, Suceava se va schimba la față sub culorile noilor aranjamente florale!”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Suceava.