Expoziție retrospectivă „Dincolo de timp” dedicată artistei Angela Pitariu Bolnavu la Muzeul Național al Bucovinei


Muzeul Național al Bucovinei organizează, începând de miercuri, 6 mai 2026, o expoziție retrospectivă dedicată pictoriței, graficienei și specialistei în tapiserie Angela Pitariu Bolnavu (1956–2013), una dintre cele mai importante personalități ale artei sucevene contemporane.

Vernisajul va avea loc la ora 16:30, în spațiul expozițional al Sălii Pod de la Muzeul de Istorie, iar prezentarea va fi susținută de criticul de artă prof. Iulian Bucur.

Expoziția reunește o selecție amplă și reprezentativă de lucrări de pictură, grafică și tapiserie, ilustrând parcursul artistic și universul creativ al Angelei Pitariu Bolnavu. Dincolo de o simplă prezentare de opere, proiectul constituie un demers consistent de recuperare și valorizare a unei creații care continuă să emoționeze și să inspire.

Proiectul este realizat în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Suceava și cu sprijinul domnilor Vasile și Tudor Bolnavu. Expoziția este aprobată și finanțată de Consiliul Județean Suceava.

„Dincolo de timp” va putea fi vizitată în perioada 6 – 31 mai 2026 la Muzeul de Istorie din Suceava, accesul publicului fiind liber.

Prin această expoziție, Muzeul Național al Bucovinei readuce în atenția publicului sucevean și a turiștilor opera unei artiste care a marcat profund scena culturală locală prin sensibilitate, forță expresivă și rafinament tehnic.


