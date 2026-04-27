Simpozionul Internațional „Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt” la Ediția a XIV-a: O celebrare a valorilor pascale și a identității românești la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana

​ Sâmbătă, 25 Aprilie 2026, Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, în parteneriat cu Grădinița cu Program Normal „Stejărelul”, a găzduit cea de-a XIV-a ediție a Simpozionului Internațional „Armonie prin joc și cânt, port și cuvânt”. Evenimentul de anul acesta, desfășurat sub tema generoasă „Mesajul pascal în lumea contemporană – reîntoarcerea la valori”, a transformat comunitatea locală într-un pol al spiritualității și culturii, reunind academicieni, oficialități județene, fețe bisericești și delegații internaționale.

​ Într-o lume marcată de schimbări accelerate, simpozionul a propus o întoarcere spre esență. Lucrările prezentate au subliniat faptul că Paștele transcende granițele unei simple sărbători religioase, devenind un simbol universal al renașterii și al biruinței speranței. Dialogul academic și teologic a evidențiat necesitatea solidarității și a iubirii ca piloni fundamentali ai societății contemporane.

​ Amploarea evenimentului a fost dublată de prezența unor invitați de seamă, care au oferit greutate și recunoaștere demersului educativ de la Cajvana: reprezentanți ai administrației: dl. Nicolae Robu, Vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, și dl. Gheorghe Tomăscu, Primarul orașului Cajvana. reprezentanți ai mediului academic și educațional: prof. univ. dr. Florin Pintescu (Decanul Facultății de Istorie și Geografie, USV), alături de o delegație puternică a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, reprezentată de inspectorii generali adjuncți prof. Gabriel Matei și prof. dr. Petru Crăciun, precum și de inspectorii Adriana Coțovanu și Maria Todereanu.

​ Simpozionul a depășit granițele țării prin prezența doamnelor director prof. Veronica Gorbatiuc (Liceul „Pan Halippa”, Edineț, Republica Moldova) și prof. Larisa Bruja (Liceul „Alexandru Ilschi”, Crasna, Ucraina), consolidând punțile culturale dintre comunitățile românești de pretutindeni.

Succesul acestei ediții a fost garantat de o colaborare strânsă între instituții de prestigiu. Organizatorii aduc mulțumiri partenerilor care au susținut acest demers: Consiliul Județean Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, Primăria Orașului Cajvana, Parohia „Sf. Mihail și Gavril” Cajvana, Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Cajvana, Liceul Teoretic „Pan Halippa” Edineț, Liceul „Alexandru Ilschi” Crasna.

​ Evenimentul a debutat într-o atmosferă de profundă spiritualitate cu o slujbă de Te Deum. Serviciul religios a fost oficiat de un sobor de preoți format din părintele Davidoaia Iulian, părintele Hopulele Bogdan și părintele Radu Rezuș, marcând astfel importanța credinței ca fundament al educației.

​ După momentul de rugăciune, conducerea lucrărilor simpozionului i-a fost încredințată domnului prof. univ. dr. Florin Pintescu (Decanul Facultății de Istorie și Geografie, USV), care a preluat rolul de moderator, ghidând dialogul academic și teologic pe parcursul întregii zile.

Un punct central al simpozionului l-a reprezentat sesiunea de expuneri științifice, unde specialiști din diverse domenii au abordat tematica pascală din perspective teologice, literare, pedagogice și etnografice. Printre lucrările remarcabile prezentate se numără: preot prof. Hopulele Bogdan (Parohia Nașterea Maicii Domnului Cajvana): „Semnificația Sărbătorii Paștelui în viața creștinilor”; prof. înv. preșc. Draghici Măriuța (GPN „Stejărelul” Cajvana): „Valorificarea simbolurilor Pascale în activitățile cu preșcolarii”; prof. înv. primar Savu Adina (Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana): „Simbolistica Învierii – Lumină, Bucurie și Renaștere”; prof. Pîțu Anastasia (Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana): „Semnificațiile Sărbătorilor Pascale în literatura română”; prof. înv. preșc. Iacoban Trandafira (GPN „Stejărelul” Cajvana): „Paștele – Învierea Domnului Iisus Hristos”; prof. înv. primar Robu Tatiana (Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana): „Creativitate didactică în era pascală”; prof. Coca Florentina Angela (Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana): „Artă și tradiții pascale – cromatica și simbolistica oului încondeiat în Bucovina”; prof. Onoi Gheorghe Aurelian (Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana): „Învierea Domnului: semnificație, simbolistică și tradiție în spațiul românesc”.

​ Un moment simbolic a fost marcat de prezența domnului Nicolae Robu, Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava. Acesta nu a participat doar ca oficialitate, ci și ca un mentor al evenimentului, fiind coordonatorul a cel puțin zece ediții anterioare în perioada în care a deținut funcția de director coordonator al liceului din Cajvana. Acesta a transmis un mesaj de susținere fermă: „Am trăit astăzi la Cajvana o emoție autentică. Consiliul Județean rămâne un susținător necondiționat al acestor inițiative care ne reamintesc că esența noastră stă în lucrurile simple: tradiții, comunitate și credință. Felicitări organizatorilor pentru că reușesc, an de an, să facă din Cajvana o capitală a portului popular și a cuvântului rostit cu suflet.”

Programul a fost completat de momente artistice deosebite, pregătite de elevii și cadrele didactice din Cajvana și Crasna. De la pricesne care au vibrat în sufletele asistenței, până la recitaluri de poezie și prezentări de port tradițional, scena a devenit o oglindă a bogăției spirituale pascale. Integrate armonios între comunicările științifice, au adus pe scenă inocența și talentul elevilor, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice: astfel, elevii claselor pregătitoare C și G au deschis programul cu pricesnele „Hristos a înviat” și „Eu mă rog la Domnul”, sub îndrumarea doamnelor profesor Gurău Irina și Tomuț Cristina. Atmosfera a fost completată de recitalul de poezie „O, ce Paști mare și frumos!” susținut de clasa I E, coordonată de prof. Savu Adriana, și de vocea elevei Alessia Ciuhan (clasa pregătitoare D), îndrumată de prof. Bîrgăuana Anuța pentru priceasna „Se aude clopotul bătând”.

Sensibilitatea a continuat cu solista Simona Moroșan (clasa II B), coordonată de prof. Rezuș Mihaela, și Magdalena Flutur (clasa II C), îndrumată de prof. Seserman Lidia-Loredana. Elevele Anastasia Chindriș și grupul clasei III B, sub coordonarea doamnelor profesor Boca Eudochia și Negrușer Eudochia, au adus bucuria primăverii și a curățeniei sufletești prin piesele „Numai cei cu gând curat” și „Primăvară dulce”.

Ultimul bloc artistic a fost marcat de profunzimea priceasnei „Din mormântu-ntunecat”, pregătită de prof. Mârza Rahila cu clasa IV E. Momentul de grup „Era odată o tainică grădină” a reunit elevi coordonați de o echipă extinsă de profesori: Domnar Casandra, Creangă Anastasia, Pîțu Floarea și Chindriș Trandafira. Finalul a aparținut elevei Daria Rusu (clasa III C), coordonată de prof. Negrușer Eudochia, care a interpretat cu mare emoție priceasna „Vei veni Iisuse”.

Complementar dezbaterilor teoretice, holurile Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana au găzduit o expoziție impresionantă, care a transformat spațiul educațional într-un veritabil muzeu al tradițiilor vii. Expoziția a reprezentat o fuziune între măiestria artizanilor consacrați și puritatea viziunii artistice a elevilor și preșcolarilor.

​ Elementele centrale ale expoziției au inclus: arta încondeierii ouălor: vedeta expoziției a fost colecția de ouă încondeiate, realizate cu o precizie geometrică uluitoare. Vizitatorii au putut admira motivele arhaice specifice zonei, de la „calea rătăcită” la „steaua” sau „coarnele berbecului”, lucrate cu ceară de albine în culori vii. Deosebite au fost și ouăle de dimensiuni mari, decorate migălos, care au devenit puncte de atracție pentru fotografii.

Pereții au fost tapetați cu colaje, lucrări de pictură pe sticlă și desen, reprezentând scene biblice ale Învierii, realizate de elevi. Acestea au surprins prin tehnica aplicată și prin modul în care tinerii artiști au reușit să redea lumina pascală prin culoare.

Expoziția a fost întregită de coșulețe tradiționale împletite, decorate cu verdeață, puișori de paște și flori de primăvară, oferind o notă de prospețime și bucurie întregului decor.

Au fost prezentate elemente de decor ce amintesc de zestrea bunicii, integrând ștergare brodate manual și piese de port popular care au subliniat tema simpozionului: păstrarea identității prin „port și cuvânt”.

​ Această vitrină a creativității a demonstrat că mesajul pascal este înțeles și asumat de generațiile tinere, care, sub îndrumarea cadrelor didactice, reușesc să ducă mai departe moștenirea culturală a Bucovinei.

​ Finalul simpozionului a fost găzduit într-un cadru festiv, la Restaurantul „La Puiu”, unde rigoarea academică s-a împletit armonios cu ospitalitatea specifică zonei. Această ultimă etapă a manifestării a fost dedicată celebrării creativității culinare și a muncii în echipă.

Sub o denumire sugestivă, precum „Gustul Binecuvântat al Paștelui” sau „Tradiții Gastronomice – Moștenire și Identitate”, cadrele didactice, organizate pe comisii, au pregătit o expoziție culinară de excepție. Mesele au fost încărcate cu preparate ce respectă rețetele străvechi ale Bucovinei: pască rumenită, cozonaci pufoși, preparate tradiționale din miel și dulciuri pregătite cu migală. Fiecare comisie a reușit să transforme gastronomia într-o formă de artă, demonstrând că valorile pascale se regăsesc și în grija cu care așezăm bucatele pe masă.

Într-o atmosferă plină de emoție și respect, efortul depus de cadrele didactice în organizarea impecabilă a celei de-a XIV-a ediții a simpozionului a fost răsplătit în mod oficial. Domnul Nicolae Robu, Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, a înmânat diplomele de participare și excelență tuturor cadrelor implicate.

​ Acest gest de recunoaștere a subliniat încă o dată legătura strânsă dintre autorități și corpul profesoral, premiind profesionalismul, dăruirea și dragostea cu care acești dascăli mențin vie flacăra tradiției la Cajvana.

​ Cea de-a XIV-a ediție a simpozionului reafirmă statutul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana de promotor al excelenței în educație și cultură. Evenimentul s-a încheiat într-o notă de optimism, cu promisiunea continuării acestui demers care demonstrează că, prin „joc și cânt”, „port și cuvânt”, identitatea românească rămâne o forță vie și relevantă în contextul european actual.

​ Atât directorul Liceului Tehnologic, prof. Iulian Ciotu, cât și doamna director a G.P.N. Cajvana, prof. Ungurean Liliana, au mulțumit partenerilor strategici (CJ Suceava, ISJ Suceava, USV, CCD Suceava, Primăria Cajvana și Parohiile locale). Manifestarea a demonstrat că, prin efort comun, identitatea românească rămâne o forță vie și relevantă în contextul european actual. Aceștia au subliniat rolul esențial al cadrelor didactice în menținerea vie a identității naționale: „Acest simpozion este mai mult decât un eveniment științific; este o mărturisire de credință și un angajament pe care ni-l luăm față de viitorul copiilor noștri, educându-i în spiritul valorilor care ne-au definit ca neam.”

( Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA-LOREDANA, Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic ”Ștefan cel Mare”, Cajvana)