Elevă de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Premiul III la Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață”

Județul Suceava a obținut un rezultat important la etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”, desfășurată la Focșani, județul Vrancea, în perioada 23-26 aprilie 2026.

Grămadă Mara-Ioana, elevă la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, îndrumată de prof. Iulia Murariu, a reușit să urce pe podium, obținând Premiul al III-lea.

La competiție a mai reprezentat județul Suceava:

Zaharia Ema, elevă la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, îndrumată de prof. Elena Boteanu.

Cele două eleve au fost însoțite de prof. Ionela Bîndiul de la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți.

Etapa județeană a olimpiadei a fost coordonată de inspectorii școlari pentru limba și literatura română, prof. Gabriela Cazac și Ilie-Cristian Gorcea.

Competiția națională „Lectura ca abilitate de viață” promovează lectura ca instrument esențial de dezvoltare personală, stimulând gândirea critică, creativitatea și capacitatea de analiză a textului literar. La această ediție au participat elevi din 38 de județe, într-o atmosferă de învățare și valorizare a experiențelor de lectură.

„Diferențele dintre candidați au însemnat nuanțe”, au precizat organizatorii, subliniind nivelul ridicat al competiției.