„Regulamentul UE 2026/261 riscă să lase România fără gaze exact când va fi ger”. Avertismentul dur al președintelui AEI

Președintele Asociației Energetice din România (AEI), Dumitru Chisăliță, trage un semnal de alarmă privind efectele perverse ale Regulamentului (UE) 2026/261, care impune restricții severe asupra importurilor de gaze rusești. Expertul susține că documentul, deși are intenții geopolitice nobile, poate crea riscuri majore de aprovizionare pentru România în perioadele de vârf de consum din iarnă.

Potrivit analizei lui Dumitru Chisăliță, reducerea dependenței de gazul rusesc nu a fost înlocuită structural prin capacități alternative sigure. Deși ponderea Rusiei în importurile UE a scăzut semnificativ, Europa a compensat cu LNG mai scump și reducerea consumului, costurile fiind mutate în prețuri și în riscuri de aprovizionare, mai ales pentru statele de la „marginea rețelei”, cum este România.

Principalele riscuri semnalate:

Blocaje administrative la accesul la rețea (ATR-uri) – proiecte speculative blochează capacitate reală, întârziind proiectele mature.

– proiecte speculative blochează capacitate reală, întârziind proiectele mature. Canibalizarea regenerabilelor – prețuri foarte mici sau negative în orele de producție maximă și prețuri ridicate în restul intervalelor.

– prețuri foarte mici sau negative în orele de producție maximă și prețuri ridicate în restul intervalelor. Creșterea costurilor fixe ale centralelor clasice – acestea funcționează mai puține ore, ceea ce face ca prețul pe MWh să crească.

– acestea funcționează mai puține ore, ceea ce face ca prețul pe MWh să crească. Lipsa stocării și a flexibilității – dezechilibre majore și costuri ridicate de echilibrare.

– dezechilibre majore și costuri ridicate de echilibrare. Rețele vechi și congestii – pierderi tehnologice și investiții întârziate (pondere estimată până la 17% în preț).

– pierderi tehnologice și investiții întârziate (pondere estimată până la 17% în preț). Prosumatori și compensări cantitative – energie livrată ieftin și compensată scump.

– energie livrată ieftin și compensată scump. Management ineficient și reglementări populiste – costuri transferate în tarife.

Un exemplu concret oferit: pe 26 aprilie 2026, pe Piața pentru Ziua Următoare, prețul mediu era de 36,63 euro/MWh, dar cu variații extreme – Peak la -21,28 euro/MWh și Off-Peak la 94,54 euro/MWh.

„Mai multe regenerabile fără reengineering-ul întregului sistem energetic (nu doar electroenergetic) produc dezechilibru, nu ieftinire”, subliniază Dumitru Chisăliță.

Expertul atrage atenția că Regulamentul 2026/261 introduce rigidități procedurale care pot bloca importurile rapide de echilibrare în perioadele critice de iarnă, când România devine dependentă de fluxuri regionale. El recomandă autorităților române să ceară, fără menajamente, clauze operaționale de urgență, transparență pe fluxuri, accelerarea infrastructurii (Coridorul Vertical) și reguli de trasabilitate care să nu blocheze sistemul.

„Regulamentul este o politică de securitate care poate produce insecuritate. Pentru România, pericolul nu este doar «Rusia ne taie gazul», ci că UE construiește o interdicție fără o plasă de siguranță reală”, concluzionează președintele AEI.