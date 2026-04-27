Echipajul Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, câștigător al etapei județene „Made for Europe” 2026

Etapa județeană a Concursului național „Made for Europe”, ediția a XVIII-a, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a recompensat creativitatea și implicarea elevilor suceveni care au participat la proiecte europene.

Competiția, dedicată valorificării produselor finale realizate de elevi în cadrul proiectelor Erasmus+, eTwinning, Junior Achievement și altor inițiative europene, a reunit 7 lucrări evaluate pentru inovație, impact educațional și posibilitatea de integrare în activitatea școlară.

Câștigătorii etapei județene:

Premiul I – Echipajul Colegiului Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, format din elevii Buculei Nicolae Claudiu și Bosînceanu Iustin (clasa a XI-a), cu aplicația mobilă „Aktivan” , realizată în cadrul proiectului Erasmus+ KA220 „Green STEM – Green Science Teaching Materials for Digital Learning”. Coordonator proiect: prof. Cojocari Moroşan Alexandru .

Premiul II – Elevele Tătaru Gabriela și Tătaru Roxana (clasa a XII-a), Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, pentru „Ghid de bune practici – Viitor verde – cetățeni activi – Inovație și competențe pentru dezvoltare durabilă", realizat în cadrul proiectului Erasmus+ KA120-Acreditare. Coordonator: prof. Sfichi Florentina .

Premiul III (ex aequo): Elevele Pitaru Denisa Gabriela și Vornicu Ilinca (clasa a VII-a), Liceul Teoretic „Iorgu Vîrnav Liteanu" Liteni, pentru e-book-ul realizat în cadrul proiectului eTwinning „Beyond Stereotypes – Empowering Kids Through Fairtales". Coordonator: prof. Marleneanu Cerasela . Eleva Rusu Alexandra Bianca (clasa a XI-a), Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" Suceava, pentru pagina web realizată în cadrul proiectului Erasmus+ KA121-VET „Qualification to European Standards". Coordonator: prof. Hagiu Luminița .

Etapa județeană a fost coordonată de inspectorul școlar pentru proiecte educaționale, prof. Lidia Acostoaie.

„Calitatea și diversitatea produselor prezentate au demonstrat preocuparea elevilor și a cadrelor didactice pentru dezvoltarea competențelor cheie și consolidarea dimensiunii europene în educație”, au transmis organizatorii.

Echipele premiate vor reprezenta județul Suceava la etapa națională a concursului, care se va desfășura la Deva, județul Hunedoara, în perioada 13-17 mai 2026.