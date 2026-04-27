Aproape 200 de percheziții în țară prin Operațiunea Jupiter:Poliția Română și Parchetul General acționează pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice desfășoară astăzi, 27 aprilie 2026, acțiuni ample la nivel național pentru combaterea infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală.

Acțiunile au loc în contextul Zilei Internaționale a Proprietății Intelectuale, celebrată anual la 26 aprilie, și vizează protejarea mediului de afaceri, a titularilor de drepturi și a consumatorilor de pe piața românească.

În cadrul Operațiunii „Jupiter”, polițiștii efectuează cercetări în 76 de dosare penale, punând în aplicare 185 de mandate de percheziție domiciliară și 25 de mandate de aducere. Totodată, se instituie măsuri de sechestru asigurător și se indisponibilizează bunuri pentru recuperarea prejudiciilor și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate.

Activitățile vizează în principal infracțiunile prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și orice alte fapte penale din domeniul proprietății intelectuale.

În paralel, la nivelul a 17 unități teritoriale de poliție, se desfășoară acțiuni de verificare și constatare în flagrant delict a eventualelor infracțiuni din acest domeniu.

Protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un obiectiv strategic asumat de autoritățile române, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2023 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028 și a Planului de Acțiune corespunzător. Operațiunea „Jupiter” urmărește intensificarea acțiunilor coordonate pentru prevenirea și combaterea infracționalității grave și organizate în acest domeniu.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române reafirmă angajamentul ferm de a acționa constant pentru asigurarea unui climat economic corect, protejarea drepturilor legale ale titularilor și combaterea practicilor neconcurențiale.

Detalii suplimentare privind evoluția Operațiunii „Jupiter” vor fi comunicate public pe măsură ce acțiunile se derulează.

[Video: https://youtu.be/SFBX2J1e2sA]