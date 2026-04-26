Poliția Suceava transmite recomandări esențiale de siguranță rutieră în condiții de vânt puternic

În contextul avertizării meteorologice de Cod Portocaliu privind intensificări puternice ale vântului, Inspectorul-șef adjunct al Poliției Județene Suceava, comisar-șef Ionuț Epureanu, face un apel către șoferi și cetățeni să acorde o atenție sporită siguranței pe drumuri.

„Vântul puternic afectează întotdeauna buna desfășurare a circulației rutiere, motiv pentru care îi atenționăm pe conducătorii auto asupra pericolelor pe care acest fenomen meteorologic le poate reprezenta”, a declarat comisarul-șef Ionuț Epureanu.

Recomandările Poliției Județene Suceava:

Evitați deplasările care nu sunt absolut necesare;

Informați-vă din surse oficiale cu privire la condițiile meteorologice înainte de a pleca la drum;

Sporiți prudența la volan, în special la ieșirile din tronsoanele împădurite și din sate, la intrările și ieșirile de pe poduri sau în zonele unde încrucișați autovehicule cu gabarit mare;

Evitați conducerea motocicletelor sau a bicicletelor, vehicule instabile în condiții de vânt puternic;

Nu opriți sau staționați în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, deoarece rafalele intense îi pot doborî;

Nu atingeți firele electrice căzute la sol și anunțați imediat autoritățile.

Polițiștii suceveni acționează activ pentru prevenirea accidentelor rutiere și fluidizarea traficului pe drumurile județene afectate de condițiile meteo.În orice situație de urgență, cetățenii sunt rugați să apeleze numărul unic 112.