Peste 20 de intervenții ale pompierilor suceveni, după vijelia de duminică

În doar patru ore și jumătate, duminică, 26 aprilie, pompierii militari ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava au gestionat mai mult de 20 de situații de urgență provocate de manifestările meteorologice violente care au traversat județul.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, intervențiile au constat, în principal, în îndepărtarea copacilor căzuți sau periclitati, a elementelor de construcție desprinse de vânt și a acoperișurilor avariate.

Acestea au avut loc în mai multe localități: Suceava, Rădăuți, Frătăuții Vechi, Pătrăuți, Plopeni, Verești, Moara, Cornu Luncii, Rădășeni, Milișăuți, Fântânele, Sasca Mică, Capu Câmpului și Cacica.

De asemenea, au fost înregistrate numeroase avarii la rețelele de energie electrică, aproximativ 5.000 de utilizatori rămânând fără curent electric în zonele afectate.Misiunile s-au desfășurat cu sprijinul serviciilor voluntare pentru situații de urgență, al autorităților locale, al Poliției și al operatorilor de utilități.Recomandările ISU Suceava către populație:Evitați deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate, panourilor publicitare sau a construcțiilor provizorii;Nu atingeți cablurile electrice căzute la sol;Anunțați imediat orice situație de pericol prin apelarea numărului unic de urgență 112.