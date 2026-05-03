Tragedie la Stroiești: O femeie a fost lovită mortal de trenul IR 1831 Timișoara – Iași

O femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani a fost surprinsă, duminică seara, de trenul IR 1831 (Timișoara – Iași) pe raza localității Stroiești.

Potrivit slt. Radu Gabriel din Cadrul ISU Suceava, din nefericire, victima a suferit leziuni incompatibile cu viața.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă).

Traficul feroviar a fost blocat temporar.

Cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale tragicului accident sunt efectuate de polițiști.