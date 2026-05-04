Un șofer beat și fără permis a încercat să ascundă producerea unui accident la Berchișești, dar sistemul eCall al autoturismului a semnalat situația după ce airbagul s-a declanșat

Un tânăr de 26 de ani din comuna Ciprian Porumbescu a provocat duminică seară, 3 mai 2026, un accident rutier pe strada Bârgăoanilor din localitatea Berchișești, după ce a pierdut controlul volanului în timp ce se afla sub influența alcoolului și nu deținea permis de conducere.

Poliția a fost sesizată automat prin sistemul eCall al autoturismului, după declanșarea airbagului frontal.

Posesorul terminalului mobil a fost contactat și a spus că nu a suferit niciun accident și a încercat să-i inducă în eroare pe polițiști și și-a declinat o altă identitate, a unui localnic din Drăgoiești, declarând inițial că se afla în curtea casei și efectua reparații la volan, ceea ce ar fi provocat declanșarea airbagului.

Având în vedere faptul că locaţia GPS indicată se afla pe raza localităţii Berchişeşti, s-a procedat la patrularea pe strada Bîrgăoanilor, iar polițiștii au identificat autoturismul marca VW Passat ieșit de pe carosabil într-o curbă la dreapta și intrat în coliziune cu un podeț. Șoferul emana halenă alcoolică puternică. Testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat. Testul pentru substanțe psihoactive a fost negativ.

Verificările au mai relevat că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie, iar autoturismul (proprietatea fratelui său de 22 de ani) avea Certificatul de Înmatriculare suspendat din 1 februarie 2026, din cauza lipsei ITP-ului.

Șoferul a fost transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru recoltarea probelor biologice de sânge. La fața locului au fost prezenți și tatăl său, precum și fratele proprietar al mașinii.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, conducere a unui vehicul fără permis, încredințarea unui vehicul spre a fi condus unei persoane fără permis și sub influența alcoolului, iar cercetările sunt continuate de polițiștii din Gura Humorului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.