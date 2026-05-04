Tragedie la Pătrăuți: Tânăr de 25 de ani, electrocutat mortal în timp ce curăța o fântână

Un bărbat în vârstă de 25 de ani a murit sâmbătă seară, 2 mai 2026, după ce a fost electrocutat în timp ce efectua lucrări de curățare a unei fântâni în satul Pătrăuți, comuna Dărmănești.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, tânărul se afla deasupra tubului fântânii și a atins cu mâna șufa metalică a unui troliu electric folosit pentru coborârea unui scripete. În acel moment s-a produs un arc electric, care a provocat electrocutarea.

Apelanta la 112 a anunțat evenimentul în jurul orei 22:34. Echipajele medicale SMURD ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, la ora 23:35 a fost declarat decesul.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean Suceava pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești.