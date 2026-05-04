Tragedie la Pătrăuți: Tânăr de 25 de ani, electrocutat mortal în timp ce curăța o fântână


Un bărbat în vârstă de 25 de ani a murit sâmbătă seară, 2 mai 2026, după ce a fost electrocutat în timp ce efectua lucrări de curățare a unei fântâni în satul Pătrăuți, comuna Dărmănești.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, tânărul se afla deasupra tubului fântânii și a atins cu mâna șufa metalică a unui troliu electric folosit pentru coborârea unui scripete. În acel moment s-a produs un arc electric, care a provocat electrocutarea.

Apelanta la 112 a anunțat evenimentul în jurul orei 22:34. Echipajele medicale SMURD ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, la ora 23:35 a fost declarat decesul.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean Suceava pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Dărmănești.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
