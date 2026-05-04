Încălzirea centralizată din Suceava se oprește marți, 5 mai. Thermonet anunță încheierea sezonului 2025-2026

Operatorul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, THERMONET S.R.L., informează că începând de marți, 5 mai 2026, ora 08:00, va întrerupe furnizarea agentului termic pentru încălzire pentru sezonul rece 2025-2026.

Măsura a fost luată ca urmare a creșterii temperaturilor medii exterioare și în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Potrivit comunicatului, instalațiile de încălzire din rețeaua secundară, inclusiv cele interioare ale blocurilor și scărilor de bloc, vor rămâne încărcate și sub presiune. Această decizie are rolul de a proteja sistemul de termoficare și de a preveni degradarea prin coroziune.

Thermonet reamintește locatarilor că este interzisă orice intervenție în instalațiile de termoficare fără acordul prealabil al operatorului. Orice acțiuni neautorizate efectuate de utilizatori care pot provoca daune vor atrage răspunderea exclusivă a acestora, Thermonet neasumându-și nicio responsabilitate în astfel de situații.

Furnizarea apei calde de consum va continua în mod normal, conform programului obișnuit.