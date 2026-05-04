ISU Suceava: 111 intervenții în minivacanța de 1 Mai din care 12 incendii, 3 accidente rutiere și un incident feroviar

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava au gestionat 111 situații de urgență în perioada 1-3 mai 2026, pe durata minivacanței de 1 Mai.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, dintre acestea, 85 de misiuni au fost efectuate de echipajele medicale SMURD pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Pompierii au intervenit, de asemenea, la 12 incendii, 3 accidente rutiere, un incident feroviar și alte 10 situații de urgență.

Incendiile de amploare din minivacanță:

• Râșca – 1 mai, ora 14:09 Pompierii din Fălticeni și voluntarii din Râșca și Bogdănești au intervenit cu cinci autospeciale și o ambulanță SMURD la o gospodărie unde incendiul se manifesta la casa de locuit și anexe. Au ars casa pe circa 50 mp, adăpostul de animale pe 60 mp și două anexe pe 20 mp. Cauza probabilă: efect termic generat de un burlan metalic neprotejat. Nu au fost victime, iar restul locuinței a fost salvat.

• Dorna Arini – 1 mai, ora 14:37 Pompierii din Vatra Dornei au intervenit cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. Incendiul a afectat acoperișul adăpostului de animale și o anexă pe aproximativ 150 mp. Au pierit 2 bovine și circa 40 de păsări. Cauza probabilă: scurtcircuit electric. Casa de locuit și alte anexe au fost salvate.

• Suceava (str. Vasile Pârvan) – 2 mai, ora 16:14 Pompierii din Suceava au intervenit cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. Incendiul a afectat acoperișul casei pe circa 100 mp și camera centralei termice. Cauza probabilă: scurtcircuit la un boiler electric. Locuința și casele învecinate au fost salvate.

• Doroteia – 3 mai, ora 08:02 Pompierii din Gura Humorului au intervenit cu două autospeciale și o ambulanță SMURD. A ars acoperișul casei pe aproximativ 150 mp. Cauza probabilă: conductor electric defect. Restul locuinței și anexele au fost salvate.

• Slobozia Sucevei – 3 mai, ora 19:54 Pompierii din Rădăuți, împreună cu voluntarii din Grănicești, Milișăuți și Volovăț, au intervenit cu cinci autospeciale. A ars acoperișul adăpostului de animale pe circa 60 mp și 60 de baloți de fân. Cauza probabilă: jar sau scântei purtate de vânt. Au fost salvate casa de locuit, două bovine și o suină.

Din fericire, în toate cele 12 incendii nu s-au înregistrat victime omenești, iar intervențiile prompte ale pompierilor au limitat pagubele materiale.

ISU Suceava reamintește cetățenilor importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor, în special în ceea ce privește utilizarea sobelor, coșurilor de fum și instalațiilor electrice.