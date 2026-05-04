Castorii Suceava, calificare la Turneul Final B al Campionatului Național de Baschet U13 Feminin

Echipa de fete Under 13 a clubului Castorii Suceava a reușit o performanță remarcabilă și s-a calificat la Turneul Final B al Campionatului Național de Baschet Feminin, după ce a dominat turneul semifinal găzduit de ACS Wild Cats Baia Mare.

„Castorii” au obținut două victorii clare:

66-26 împotriva echipei LAPI Dej

împotriva echipei LAPI Dej 54-48 împotriva gazdelor de la ACS Wild Cats Baia Mare

Această calificare reprezintă o premieră absolută în istoria baschetului feminin sucevean la nivel județean.

Antrenorul Ovidiu Stafie a declarat după succes:

„Suntem extrem de bucuroși de fetele noastre. Această calificare este rodul muncii zilnice, al disciplinei și al spiritului de echipă pe care l-au demonstrat pe tot parcursul sezonului. Sunt momentele care pot pune bazele viitoarelor generații de fete care să readucă baschetul feminin sus și să aprindă «torța» baschetului feminin din județul nostru.”

Clubul Castorii Suceava este un proiect dedicat dezvoltării tinerilor prin sport, promovând valorile performanței, disciplinei și spiritului de echipă. Prezența echipei U13 la Turneul Final B Național confirmă progresul constant al baschetului feminin din Suceava și deschide un nou capitol promițător pentru sportul sucevean.