Rezultate bune pentru elevi suceveni la Olimpiada Națională de Chimie

Lotul județului Suceava a obținut performanțe bune la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Chimie, care s-a desfășurat în perioada 25 – 29 aprilie 2026 la Sibiu.
Rezultatele elevilor suceveni sunt următoarele:
- Petrescu Matei-George, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesor îndrumător Ciobîcă Carmen-Gina) – Mențiune MEC și selectare în lotul lărgit al României.
- Cașvan David, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc (profesor îndrumător Matei Mihai) – Mențiune Specială.
- Hudema Luca-Ioan, clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesor îndrumător Ciobîcă Carmen-Gina) – Mențiune Specială.
Lotul județului Suceava a fost coordonat de inspectorul școlar pentru disciplina Chimie, prof. Constantin Tanasă.
