Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Rezultate bune pentru elevi suceveni la Olimpiada Națională de Chimie

Rezultate bune pentru elevi suceveni la Olimpiada Națională de Chimie


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Lotul județului Suceava a obținut performanțe bune la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Chimie, care s-a desfășurat în perioada 25 – 29 aprilie 2026 la Sibiu.

Rezultatele elevilor suceveni sunt următoarele:

  • Petrescu Matei-George, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesor îndrumător Ciobîcă Carmen-Gina) – Mențiune MEC și selectare în lotul lărgit al României.
  • Cașvan David, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc (profesor îndrumător Matei Mihai) – Mențiune Specială.
  • Hudema Luca-Ioan, clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesor îndrumător Ciobîcă Carmen-Gina) – Mențiune Specială.

Lotul județului Suceava a fost coordonat de inspectorul școlar pentru disciplina Chimie, prof. Constantin Tanasă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Castorii Suceava, calificare la Turneul Final B al Campionatului Național de...

Substanțe toxice ascunse în bagaje. Doi suceveni, prinși la frontieră la...

Un bărbat condamnat în urmă cu trei ani la închisoare, depistat...