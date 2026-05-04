Rezultate bune pentru elevi suceveni la Olimpiada Națională de Chimie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lotul județului Suceava a obținut performanțe bune la etapa națională a Olimpiadei Naționale de Chimie, care s-a desfășurat în perioada 25 – 29 aprilie 2026 la Sibiu.

Rezultatele elevilor suceveni sunt următoarele:

Petrescu Matei-George , clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesor îndrumător Ciobîcă Carmen-Gina) – Mențiune MEC și selectare în lotul lărgit al României .

, clasa a XI-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesor îndrumător Ciobîcă Carmen-Gina) – și . Cașvan David , clasa a VII-a, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc (profesor îndrumător Matei Mihai) – Mențiune Specială .

, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc (profesor îndrumător Matei Mihai) – . Hudema Luca-Ioan, clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (profesor îndrumător Ciobîcă Carmen-Gina) – Mențiune Specială.

Lotul județului Suceava a fost coordonat de inspectorul școlar pentru disciplina Chimie, prof. Constantin Tanasă.