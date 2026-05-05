Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis marți, 5 mai 2026, după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și susținută de AUR.

Moțiunea a întrunit 281 de voturi „pentru”, depășind pragul necesar de 233 de voturi, și a pus capăt mandatului Executivului. Conform procedurii constituționale, Guvernul va continua activitatea în regim de interimat până la învestirea unui nou Cabinet.

În discursul susținut în plenul Parlamentului înainte de vot, premierul Ilie Bolojan a calificat moțiunea drept „mincinoasă, cinică și artificială”.

„În această moțiune se vorbește de sărăcirea populației, despre creșterea TVA, CASS și așa mai departe. Nu le-am hotărât astea împreună? Eu înțeleg greutățile cetățenilor noștri pentru că nu s-a văzut nicăieri în lume o corecție de deficit fără o constrângere economică, fără un efort. Nu există nicăieri așa ceva. Eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți, dar nu aveți nicio credibilitate, oameni care locuiesc în penthouse” a spus Bolojan.

Bolojan a subliniat că a preluat mandatul într-un moment extrem de dificil, cu un deficit bugetar de 9,3% din PIB, și a reușit reducerea acestuia la 7,9%. El a acuzat PSD că a jucat rolul opoziției din interiorul coaliției și a criticat „baronii locali” care vedeau bugetul statului ca pe o „pușculiță” personală.

În seara de luni, 4 mai, cu doar câteva ore înainte de votul moțiunii, Guvernul a aprobat alocarea a 10 miliarde de lei din Trezoreria Statului pentru autoritățile locale, fonduri destinate finalizării proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Măsura a vizat acoperirea cheltuielilor neeligibile și accelerarea absorbției fondurilor europene înainte de termenul-limită din august 2026.

După adoptarea moțiunii, președintele României, Nicușor Dan, va începe consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Situația politică rămâne tensionată, cu posibilitatea convocării alegerilor anticipate.