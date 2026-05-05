Femeie din Suceava, înșelată cu 510 euro pe un site de specializat după ce a vrut să vândă un cărucior pentru copii

O femeie de 36 de ani din municipiul Suceava a devenit victimă unei înșelătorii online printr-un site-ul de vânzări OLX, pierzând 510 euro într-un interval foarte scurt.

Potrivit polițiștilor, incidentul s-a produs duminică, 3 mai 2026, în jurul orei 23:00. Femeia postase un anunț pentru vânzarea unui cărucior pentru copii la prețul de 700 lei. La scurt timp a fost contactată prin WhatsApp de o persoană care s-a arătat interesată de produs.

Suspectul i-a trimis un link fals de confirmare a plății, pe care victima l-a accesat. În urma accesării link-ului au fost efectuate patru tranzacții frauduloase în valoare totală de 510 euro.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 Cod Penal)

Cercetările sunt continuate de polițiștii suceveni pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului.

Poliția reamintește cetățenilor să fie extrem de prudenți la anunțurile de pe OLX și alte platforme similare:

Nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute;

Verificați întotdeauna identitatea celui cu care tranzacționați;

Nu introduceți date bancare sau coduri de confirmare pe site-uri neverificate.

Orice suspiciune de înșelăciune online poate fi sesizată imediat la 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție.