Bărbat din Rădăuți reținut după ce a distrus dispozitivul electronic de monitorizare...

Bărbat din Rădăuți reținut după ce a distrus dispozitivul electronic de monitorizare impus prin ordin de protecție


Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Rădăuți au dispus, luni, 4 mai 2026, continuarea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat care a distrus cu intenție dispozitivul de monitorizare electronică montat pe piciorul său în urma emiterii unui ordin de protecție.

Potrivit anchetatorilor, suspectul a produs distrugeri ale echipamentului electronic, faptă încadrată ca infracțiune de distrugere.

După consultarea cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul a fost escortat și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost distrus dispozitivul de monitorizare.


