Simpozionul „Unitate în Diversitate. Dialog European” – un eveniment dedicat Zilei Europei la Rădăuți

Clubul de Voluntariat „PENTRU TINEReI & COMUNITATE” din cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, în parteneriat cu Asociația Reper Etnocultural Identitar și cu sprijinul autorităților locale, organizează vineri, 8 mai 2026, începând cu ora 10:00, la Casa de Cultură din Rădăuți, simpozionul „Unitate în Diversitate. Dialog European”.

Evenimentul este dedicat Zilei Europei și își propune să promoveze valorile fundamentale ale Uniunii Europene, dialogul intercultural și implicarea activă a tinerilor în construcția unei Europe unite.

Printre invitații care vor susține intervenții se numără:

prof. dr. Adrian Nicolae Puiu

primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin

lector univ. dr. Andreea Ioana Cozianu

lector univ. dr. Gabriela Leuciuc

Rodica Cușnir , Președinta Comisiei pentru afaceri europene

, Președinta Comisiei pentru afaceri europene Alina Cotos , reprezentant al Primăriei Municipiului Rădăuți

, reprezentant al Primăriei Municipiului Rădăuți Caterina Magas, Coordonatoarea Departamentului Erasmus+ din cadrul Asociației Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Simpozionul va fi moderat de Huțuleac Viviana, președinta Asociației Reper Etnocultural Identitar.

Inițiativa organizării acestui proiect aparține elevei Ignătescu Andreea, președinta Clubului de Voluntariat „PENTRU TINEReI & COMUNITATE”, care a coordonat întregul demers organizatoric, alături de o echipă de profesori și parteneri implicați, printre care prof. dr. Adrian Nicolae Puiu, prof. dr. Lăzărescu Luminița, prof. Chelba Mirela și Huțuleac Viviana.

Programul va include prezentări tematice privind valorile europene, drepturile fundamentale, oportunitățile pentru tineri, precum și expoziții artistice și literare și momente dedicate dialogului intercultural.

„Unitate în Diversitate. Dialog European” își dorește să devină o platformă deschisă de inspirație și colaborare, în care vocile tinerilor sunt ascultate și valorizate, iar inițiativele lor devin motorul schimbării pozitive în comunitate.

Evenimentul va reuni elevi de gimnaziu și liceu, cadre didactice, specialiști în științe politice și relații europene, precum și reprezentanți ai autorităților publice.