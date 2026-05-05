Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Anunț public privind decizia etapei de încadrare


Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA – Direcția Silvică Suceava din  Municipiul Suceava, Bulevardul 1 Mai, nr. 6, Județul Suceava, titular al proiectului “Refacere Drum forestier Strigoiu”, Ocolul Silvic Putna, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeana de Mediu Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în extravilan Com. Brodina și Putna, Județul Suceava.   

          Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Suceava din mun. Suceava, str. Bistriței nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1600 și vineri între orele 800 – 1400, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmsv.anmap.gov.ro.

          Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Suceava.


