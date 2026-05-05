Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică – Ediția 2026 se desfășoară la Vatra Dornei

Județul Suceava găzduiește, în perioada 5 – 9 mai 2026, una dintre cele mai prestigioase competiții școlare din țară – Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică (ONAA).

La această ediție participă 170 de elevi și 31 de profesori însoțitori din 84 de unități de învățământ din 33 de județe ale României. De asemenea, au fost invitați 14 elevi și 3 profesori din loturile naționale de astronomie și astrofizică ale Republicii Moldova.

Competiția este structurată pe patru secțiuni:

Juniori 1 – 11 elevi

– 11 elevi Juniori 2 – 67 elevi

– 67 elevi Seniori 1 – 45 elevi

– 45 elevi Seniori 2 – 47 elevi

Festivitatea de deschidere va avea loc marți, 5 mai 2026, ora 17:00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” din Vatra Dornei. Festivitatea de premiere este programată sâmbătă, 9 mai, ora 8:30, la Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor”.

Elevii vor susține probe teoretice și practice (inclusiv observațională și simulare pe hartă mută), iar seniorii vor participa suplimentar la o probă de analiză de date. Cei mai buni vor reprezenta România la etapele internaționale din toamnă: Thailanda (juniori) și Vietnam (seniori).

Președintele comisiei de organizare este inspectorul școlar general prof. Nicolae-Ciprian Anton, iar președintele executiv este inspectorul școlar general adjunct prof. dr. Petru Crăciun. Președintele olimpiadei este lect. univ. dr. Cristian Pârghie de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Suceava și al partenerilor: Maspex Romania, TDP Metal Construct, Egger România și Lulu Artisan Patisserie.

Această olimpiadă reprezintă o ocazie deosebită pentru elevii pasionați de astronomie de a concura la cel mai înalt nivel și confirmă poziția județului Suceava ca important centru de excelență educațională.