ISJ Suceava: Evaluările Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a – mai practice și mai formative în 2026

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a prezentat marți, 5 mai 2026, în cadrul unei conferințe de presă, noutățile privind Evaluările Naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru anul școlar 2025-2026.

Potrivit metodologiei aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.405/23.09.2025, evaluările aduc două inovații majore în beneficiul elevilor:

Accent pe aspecte concrete și aplicabile – sarcinile de evaluare vor viza mai mult cunoștințe, deprinderi, atitudini și valori conectate direct la viața de zi cu zi a elevilor. Extinderea competențelor evaluate – pentru o relevanță curriculară mai mare și o mai bună aliniere la noua abordare a învățării.

„Se pilotează itemi care vizează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare. În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează și aspectele concrete ale aplicării în viața elevilor de zi cu zi a cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și valorilor construite în procesul de învățare”, au precizat reprezentanții ISJ Suceava.

Noua filozofie pune accentul pe rolul formativ al evaluărilor, oferind date esențiale pentru educația personalizată a fiecărui copil, cu implicarea activă a părinților în interpretarea rezultatelor. Scopul este nu doar îmbunătățirea performanțelor la testele internaționale (PISA, TIMSS, PIRLS), ci și dezvoltarea responsabilității pentru propria învățare și a gândirii critice.

Calendarul Evaluărilor Naționale 2026:

Clasa a II-a:

12 mai – Limba și comunicare – scris (limba română / limba maternă)

– Limba și comunicare – scris (limba română / limba maternă) 13 mai – Limba și comunicare – citit (limba română / limba maternă)

– Limba și comunicare – citit (limba română / limba maternă) 14 mai – Matematică și explorarea mediului

– Matematică și explorarea mediului 15 mai – Limba și comunicare – scris + citit (limba română pentru minoritățile naționale)

Clasa a IV-a:

19 mai – Limba și comunicare (limba română / limba română pentru minoritățile naționale)

– Limba și comunicare (limba română / limba română pentru minoritățile naționale) 20 mai – Matematică și științe ale naturii

– Matematică și științe ale naturii 21 mai – Limba și comunicare – limba maternă

Clasa a VI-a:

26 mai – Limba și comunicare (limba română / limba română pentru minoritățile naționale)

– Limba și comunicare (limba română / limba română pentru minoritățile naționale) 27 mai – Matematică și științe ale naturii

– Matematică și științe ale naturii 28 mai – Limba și comunicare – limba maternă

Reprezentanții ISJ Suceava au subliniat că aceste schimbări marchează o tranziție către o evaluare mai adaptată nevoilor reale ale elevilor și către o educație centrată pe competențe utile pe tot parcursul vieții.