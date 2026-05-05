Poliția Suceava atenționează:Escrocii vizează casierii și angajații magazinelor cu terminale de plată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii suceveni atrag atenția angajaților din magazinele și punctele de plată echipate cu terminale POS asupra unei metode de fraudă în creștere. Escrocii contactează casierii prin aplicații de mesagerie, se dau drept reprezentanți ai companiilor care gestionează terminalele și îi determină să emită bonuri fictive și să transmită coduri generate de aparate.

Potrivit comunicatului Poliției, victimele sunt de regulă angajați ai unor magazine care sunt contactați de persoane necunoscute ce se recomandă ca angajați ai firmei de terminale. Escrocii invocă pretexte plauzibile – „verificare tehnică”, „actualizare de sistem” sau „testare a terminalului” – și cer emiterea mai multor bonuri de plată fără prezența unui client real, solicitând totodată codurile generate sau confirmarea tranzacțiilor.

Semne clare de alarmă:

Contactul se face prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, Telegram etc.) de către o persoană necunoscută care pretinde că reprezintă compania de terminale;

Vi se cere să emiteți bonuri fără client fizic prezent;

Vi se solicită coduri, serii sau valori generate de terminal;

Persoana insistă să vă grăbiți și vă cere să nu discutați cu colegii sau cu șeful;

Nu există nicio înștiințare oficială prealabilă din partea companiei.

Important de știut: Nicio companie legitimă nu va solicita niciodată emiterea de bonuri fictive pentru „teste”, comunicarea codurilor prin telefon sau mesagerie, păstrarea secretului față de colegi sau superior, ori intervenții tehnice neanunțate oficial.

Recomandările Poliției Române:

Nu emiteți bonuri de plată fără prezența fizică a clientului, indiferent de pretext;

de plată fără prezența fizică a clientului, indiferent de pretext; Nu efectuați teste ale terminalelor la solicitări telefonice sau prin mesagerie;

ale terminalelor la solicitări telefonice sau prin mesagerie; Nu comunicați nimănui codurile, seriile sau valorile generate de terminal;

codurile, seriile sau valorile generate de terminal; Verificați întotdeauna identitatea persoanei care vă contactează sunând la numerele oficiale ale companiei de terminale.

Dacă realizați că ați devenit ținta unui astfel de escroc:

Refuzați imediat solicitarea; Încheiați apelul / conversația; Anunțați de urgență Poliția pentru a bloca tranzacțiile și a identifica beneficiarii fraudelor.

Poliția recomandă ca angajații să discute cu superiorii și să stabilească un protocol clar de verificare a oricărei solicitări care privește terminalele de plată. O atenție sporită și verificarea de rutină pot preveni prejudicii financiare atât pentru angajați, cât și pentru magazine.