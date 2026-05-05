Accident de muncă la Sala Polivalentă din Suceava. Angajat rănit după prăbușirea unui stâlp de susținere

Un angajat al unei firme de electricitate a fost grav rănit luni, 4 mai 2026, în timp ce presta servicii de anulare a organizării de șantier la Sala Polivalentă din municipiul Suceava.

Bărbatul se afla urcat pe o scară metalică sprijinită de un stâlp de lemn, deconectând cabluri electrice și de telecomunicații, când stâlpul a cedat structural. Acesta a fost proiectat peste un gard de plasă și a căzut la sol.

Echipajul de ambulanță solicitat la fața locului l-a transportat pe victimă la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral (TCC) cu hematom occipital, contuzie umăr drept și observație traumatism coloană cervicală.

Potrivit primelor verificări, angajatul era echipat corespunzător, purtând vestă de protecție, ham și cască de protecție.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de neluarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și vătămare corporală din culpă cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului și a eventualelor responsabilități.