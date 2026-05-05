Deputatul sucevean Petru Negrea: Căderea Guvernului este un semnal de alarmă. România are nevoie de direcție și responsabilitate

Deputatul AUR de Suceava Negrea Petru Gabriel, a declarat că adoptarea moțiunii de cenzură inițiate de Alianța pentru Unirea Românilor, cu 281 de voturi, un număr semnificativ mai mare decât cel al semnatarilor, reprezintă un semnal clar al eșecului actualei guvernări și al rupturii dintre decidenți și realitatea din România.

„Căderea Guvernului Bolojan nu este un motiv de bucurie. Este, înainte de toate, un semnal de alarmă. Vorbim despre eșecul unei guvernări care a pierdut contactul cu realitatea din România. O guvernare care a tăiat din sprijinul acordat mamelor, copiilor și categoriilor vulnerabile, care a ignorat mediul de afaceri și care a sufocat antreprenorii cu taxe și impredictibilitate”, a declarat acesta.

Deputatul AUR a subliniat că românii nu au beneficiat de protecție din partea statului, resimțind în schimb efectele inflației, ale incertitudinii economice și ale lipsei de respect din partea autorităților.

„Moțiunea de cenzură nu a fost rezultatul unor calcule politice, ci consecința unor greșeli repetate și a refuzului de a asculta problemele reale ale societății”, a precizat parlamentarul.

În acest context, reprezentantul AUR a atras atenția asupra necesității unei guvernări responsabile, capabile să ofere stabilitate și predictibilitate economică.

„România nu își mai permite improvizație și negocieri de culise. Este nevoie de decizii care să repună economia în centrul politicilor publice. România are nevoie de predictibilitate fiscală, de reguli clare și de respect pentru cei care creează locuri de muncă”, a mai declarat acesta.

Totodată, deputatul AUR a subliniat că „românii au nevoie de un Guvern care să fie un partener pentru cetățeni și mediul de afaceri, nu doar un colector de taxe. Un Guvern care creează condiții pentru muncă și investiții, nu obstacole și incertitudine”, a afirmat parlamentarul.

În încheiere, acesta a transmis că AUR va susține orice soluție care pune interesul României pe primul loc și va sancționa ferm orice tentativă de a continua politicile care au dus la actuala criză.