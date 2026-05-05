CSU Suceava pleacă la Turneul Final al Campionatului Național de Handbal Juniori 1 cu gândul la medalii

Echipa de handbal Juniori 1 a Clubului Sportiv Universitar Suceava va participa în perioada 6-10 mai 2026 la Turneul Final al Campionatului Național, competiție găzduită de NOVA PG Arena din Turda. Evenimentul se adresează sportivilor născuți în anii 2007 și 2008.

„Alb-albaștrii”, antrenați de Vasile Boca (antrenor principal) și Ioan Tcaciuc (antrenor secund), au fost repartizați în Grupa a 2-a, alături de Dinamo București, HC Beldiman Arad și HC Buzău. Cealaltă grupă este formată din SCM Timișoara, CSS Odorheiu Secuiesc, AHC Talentul este Cheia București și Potaissa Turda.

Programul complet al meciurilor CSU Suceava:

Miercuri, 6 mai – CSU Suceava – HC Beldiman Arad (ora 15:00)

Joi, 7 mai – CSU Suceava – HC Buzău (ora 13:00)

Vineri, 8 mai – CSU Suceava – Dinamo București (ora 15:00)

Sâmbătă se vor disputa semifinalele, iar duminică, 10 mai, vor avea loc finala mică (ora 11:00) și finala mare (ora 13:30). Toate partidele vor fi transmise live pe canalul de YouTube al clubului Potaissa Turda.

Lotul convocat pentru Turneul Final: Adrian Mircea, Eric Bichir, Răzvan Doboșeru, Ianis Chiruț, Luca Cazac, Adrian Condrea, Alexandru Radu, Andrei Marcu, Nicolas Zapodianu, Alexandru Țivichi, Iulian Lupu, Mircea Cumpănașu, Ionuț Babiuc, Sebastian Mihoc, Vlad Râșca, Raul Iavni.

Staff tehnic: Vasile Boca (antrenor principal), Ioan Tcaciuc (antrenor secund), Eduard Duman (antrenor cu portarii), Dumitru Gramațchi (kinetoterapeut).

Jucătorii și antrenorii sunt conștienți de dificultatea competiției, mai ales în contextul absențelor importante cauzate de accidentări.

Ianis Chiruț, jucător CSU Suceava:

„Mergem să luptăm pentru titlu. Avem meciuri cu niște echipe foarte bune, va fi un turneu foarte echilibrat și sperăm că vom atinge obiectivul propus. Grupa noastră este mai dificilă decât cealaltă, avem meciuri grele cu Beldiman Arad, HC Buzău și Dinamo București. Ar fi bine să câștigăm toate cele trei meciuri și să mergem de pe locul I în semifinale.”

Nicolas Zapodianu, jucător CSU Suceava:

„Suntem pregătiți, băieții sunt toți 100%. Atmosfera este una bună și sper ca acolo să facem o imagine frumoasă, așa cum am făcut în fiecare an. Toți avem dureri, ceea ce este normal la acest nivel, dar vom trece peste ele fiindcă sunt ultimele meciuri din acești ani de juniorat. Pentru mine este cel mai bun an de până acum; am avut prima acțiune la lotul național de tineret și sunt foarte motivat pentru acest turneu. Sper ca experiența acumulată acolo să mă ajute în aceste meciuri.”

Adrian Mircea, jucător CSU Suceava:

„E o atmosferă bună în cadrul lotului. Mergem în inferioritate, să zic așa, pentru că avem pierderi destul de mari. Rareș Ostafe este accidentat, la fel și Daniel Popovici. Ei ne-ar fi ajutat extraordinar de mult la acest turneu. Totuși, noi tragem tare. Fiind ultimul turneu pentru cei născuți în 2007, sunt sigur că o să avem un rezultat foarte bun. Grupa este foarte apropiată valoric de noi și tot turneul va fi echilibrat, dar sperăm să ieșim cu capul sus și din grupe, și din semifinale, și din finală, Doamne ajută!”

Antrenorul principal Vasile Boca a făcut un bilanț realist al pregătirii:

„Starea de spirit, din păcate, nu este chiar așa cum ne-am fi dorit, deoarece avem probleme de efectiv destul de mari. Ca obiectiv de performanță, ne dorim o clasare cât mai sus, deși este greu să vorbim despre titlu în contextul actual. Obiectivul de formare este însă cel mai important: ne dorim ca cel puțin 3-4 dintre băieții care termină junioratul să facă pasul spre echipa de seniori a Sucevei și să facă față acolo. Contextul este dificil. După turneul semifinal, am aflat că Rareș Ostafe a suferit o fractură urâtă la degetul mare al mâinii drepte, care a necesitat operație. Ulterior, la un joc de pregătire, Daniel Popovici a suferit o ruptură de ligamente. Este o pierdere imensă, el fiind coordonatorul de joc care a evoluat integralist tot sezonul. Amândoi erau jucători explozivi, esențiali pentru jocul nostru în viteză. Trebuie să ne adaptăm și să exploatăm la maximum potențialul băieților pe care îi avem. Juniorii 2 trebuie să facă un turneu foarte bun pentru a suplini absențele, iar juniorii 1 au o responsabilitate mare. Astăzi este prima zi după mult timp când am toată echipa la antrenament. Timp de două săptămâni ne-am pregătit în doar șapte jucători de câmp. Avantajul este că am lucrat mult individual cu cei rămași acasă; dezavantajul este lipsa de omogenitate. Sperăm ca de la meci la meci nivelul nostru să crească și să fim mulțumiți de ceea ce am realizat în acest an competițional.”