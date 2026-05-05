Amendă de 60.000 lei pentru un gater din Suceava care funcționa fără autorizație de mediu

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 60.000 lei unui operator economic care desfășura activități de debitare a lemnului (gater) fără a deține autorizație de mediu.

În urma unui control recent, comisarii de mediu au constatat că unitatea funcționa ilegal, fără actele de reglementare necesare din punct de vedere al protecției mediului. De asemenea, au fost identificate depozitări neconforme de deșeuri în amestec, situație pentru care operatorul economic a primit avertisment și termene stricte de remediere a deficiențelor constatate.

Garda de Mediu Suceava transmite un mesaj clar către toți antreprenorii:

„Profitul nu trebuie să vină în detrimentul mediului! Prevenția este întotdeauna mai ieftină decât amenda.”

Comisarii recomandă tuturor operatorilor economici să se asigure că dețin toate avizele și autorizațiile necesare înainte de începerea oricărei activități cu impact asupra mediului înconjurător.

Controalele pentru verificarea legalității activităților cu impact asupra mediului vor continua și în perioada următoare în întregul județ.