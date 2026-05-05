Modernizarea Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” intră în linie dreaptă. Corpul B aproape finalizat

Consiliul Județean Suceava anunță că lucrările de reabilitare și modernizare a corpului B al Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” se află în etapă avansată și se apropie de final.

La exterior, au fost finalizate termosistemul, tencuiala decorativă și finisajele fațadei. În perioada imediat următoare vor fi montate echipamentele de climatizare și ultimele elemente decorative. A fost reorganizată și zona adiacentă clădirii: au fost introduse cablurile subterane între corpuri, amenajate curțile englezești și platformele pentru sistemele moderne de ridicare și returnare a cărților în afara programului. De asemenea, a fost pregătită infrastructura pentru pavimentul ornamental, prevăzută cu sistem de drenaj.

La interior, lucrările sunt într-un stadiu foarte avansat: ferestrele au fost montate (cele de la mansardă reparate și vopsite), șapele turnate, pardoselile din parchet și marmură realizate, zugrăvelile și tavanele din gips-carton finalizate. Instalațiile sanitare, electrice și termice sunt completate, inclusiv caloriferele și corpurile de iluminat. Urmează montarea ușilor și finisarea zonelor de acces din hub-ul digital, sala „Fond Bucovina” și holuri.

Clădirea va beneficia de un sistem modern de eficiență energetică prin montarea de panouri fotovoltaice pe acoperiș. La demisol au fost realizate lucrări de izolație, pardoseli noi și un sistem modern de ventilație.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 2,1 milioane de lei (fără TVA), iar termenul de finalizare este 30 iunie 2026.

În paralel, prin proiectul „Biblioteca – hub digital pentru educație”, a fost demarată procedura de achiziție publică pentru dotările IT care vor transforma Biblioteca Bucovinei într-un spațiu modern de dezvoltare a competențelor digitale. Vor fi achiziționate laptopuri, tablete, calculatoare, table interactive, ochelari de realitate virtuală, scanner 3D, imprimantă 3D, sisteme RFID pentru împrumut și retur automat al cărților, precum și alte echipamente de ultimă generație.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat:

„Bibliotecile trebuie să țină pasul cu tehnologia, dacă vrem să fie atractive pentru tineri și utile pentru întreaga comunitate. La Biblioteca Bucovinei vom avea servicii moderne: cititorii vor putea rezerva o carte și o vor putea ridica dintr-o casetă exterioară, inclusiv seara, după program, sau în weekend. Documentele vechi sau cărțile rare vor fi scanate și publicate într-o bibliotecă digitală accesibilă online din orice colț al lumii. În mansarda corpului B va funcționa hub-ul digital al bibliotecii, un spațiu dotat cu echipamente moderne care vor fi folosite în activități cu elevii și adolescenții.”

La finalul lucrărilor, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” va deveni un veritabil centru modern de educație, lectură, cultură și tehnologie, pus la dispoziția întregii comunități sucevene.