Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Incendiu violent la Grădina Zoologică din Zaharești. Pompierii au salvat mai multe...

Incendiu violent la Grădina Zoologică din Zaharești. Pompierii au salvat mai multe animale, dar un ligru și un fazan au murit


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un incendiu de amploare a izbucnit miercuri, 6 mai 2026, la Grădina Zoologică din localitatea Zaharești. Pompierii au intervenit cu forțe și mijloace mărite pentru a salva animalele și a împiedica propagarea flăcărilor.

La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentelor Suceava și Fălticeni, cei din Stația de Pompieri Gura Humorului, precum și voluntarii SVSU Ilișești și Cornu Luncii. Au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere, o autoscară de salvare și lucru la înălțime, o ambulanță SMURD B2 și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Incendiul se manifesta generalizat la o cabană și la spațiile administrative adiacente, cu pericol de propagare la alte zone ale complexului. La sosirea echipajelor, pompierii au reușit să localizeze incendiul și lucrează în continuare pentru lichidarea completă a focului.

Sublocotenent Radu Gabriel, purtător de cuvânt ISU Suceava, a declarat:

„Am fost solicitați să intervenim la un obiectiv de agrement, respectiv o grădină zoologică, pe raza localității Zaharești. Momentan, incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare și pentru îndepărtarea efectelor negative produse de acesta.”

Proprietarul grădinii zoologice, în vârstă de 62 de ani, a suferit o intoxicație cu fum. Paramedicii SMURD i-au acordat primul ajutor, i-au administrat oxigen și l-au predat echipajului SAJ pentru transport la spital. Acesta era semiconștient la momentul transportului.

Datorită intervenției rapide a pompierilor, au fost salvați:

  • 3 porci spinoși
  • 7 porci vietnamezi
  • 2 lame
  • 3 canguri
  • 1 vultur

Din nefericire, au pierit un ligru și un fazan.

După lichidarea incendiului, reprezentanții DSVSA și ai Gărzii de Mediu Suceava vor evalua efectele produse asupra animalelor și asupra mediului. Cercetările pentru stabilirea cauzei exacte a incendiului sunt în desfășurare.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Gheorghe Șoldan anunță modernizarea drumului județean DJ 208B Hănțești – Șerbănești....

Cabaretul cuvintelor, un spectacol iubit de publicul sucevean, solicitat și de...

Forme de chiuvete de baie care schimbă complet aspectul spațiului