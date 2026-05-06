Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Incendiu violent la Grădina Zoologică din Zaharești. Intervin zeci de pompieri cu...

Incendiu violent la Grădina Zoologică din Zaharești. Intervin zeci de pompieri cu forțe și mijloace mărite


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un incendiu de amploare a izbucnit miercuri la un obiectiv de agrement – Grădina Zoologică „Arca lui Noe” din localitatea Zaharești.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentelor Suceava și Fălticeni, precum și cei din Stația de Pompieri Gura Humorului, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Ilișești și Cornu Luncii.

Pentru localizarea și lichidarea incendiului au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere, o autoscară de salvare și lucru la înălțime, o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Incendiul se manifestă la o cabană din lemn și spații de depozitare (alimente și alte bunuri), cu pericol de propagare la alte construcții (corp comun). Intervenția este în desfășurare, pompierii acționând cu forțe și mijloace mărite pentru a împiedica propagarea flăcărilor la alte zone ale complexului.

Incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Gheorghe Șoldan anunță modernizarea drumului județean DJ 208B Hănțești – Șerbănești....

Cabaretul cuvintelor, un spectacol iubit de publicul sucevean, solicitat și de...

Forme de chiuvete de baie care schimbă complet aspectul spațiului