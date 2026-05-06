Incendiu violent la Grădina Zoologică din Zaharești. Intervin zeci de pompieri cu forțe și mijloace mărite

Un incendiu de amploare a izbucnit miercuri la un obiectiv de agrement – Grădina Zoologică „Arca lui Noe” din localitatea Zaharești.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentelor Suceava și Fălticeni, precum și cei din Stația de Pompieri Gura Humorului, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Ilișești și Cornu Luncii.

Pentru localizarea și lichidarea incendiului au fost mobilizate 8 autospeciale de stingere, o autoscară de salvare și lucru la înălțime, o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Incendiul se manifestă la o cabană din lemn și spații de depozitare (alimente și alte bunuri), cu pericol de propagare la alte construcții (corp comun). Intervenția este în desfășurare, pompierii acționând cu forțe și mijloace mărite pentru a împiedica propagarea flăcărilor la alte zone ale complexului.

Incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare.