Incendiu la un camion încărcat cu cherestea pe DN 2, la Horodnic de Sus. Șoferul, amendat pentru permis expirat

Un camion încărcat cu cherestea a luat foc miercuri dimineața, 5 mai 2026, pe DN 2, pe raza comunei Horodnic de Sus, provocând blocarea temporară a traficului.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, incidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Șoferul, angajat al unei firme din comuna Arbore, transporta cherestea din municipiul Fălticeni către comuna Voitinel. În timpul deplasării, a observat fum ieșind din zona bordului cabinei, a oprit imediat și a coborât din vehicul.

Flăcările au cuprins rapid zonele din față și spate ale cabinei autocamionului marca Iveco Magirus cu remorcă Kogel. Locuitorii din zonă au intervenit rapid cu găleți cu apă, reușind să limiteze propagarea incendiului la încărcătură.

Pompierii voluntari din comuna Horodnic de Sus și un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Rădăuți au intervenit și au stins incendiul. Specialiștii au stabilit că principala cauză a fost un scurtcircuit electric la un cablu de alimentare situat între cabină și remorcă.

Șoferul a estimat prejudiciul la aproximativ 10.000 de euro. Nu au fost înregistrate victime omenești.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul avea expirate categoriile de permis C, C1, C1E și CE. Acesta a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară i-a fost reținut permisul de conducere, primind o dovadă cu drept de circulație. Testarea cu etilometrul a indicat 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Traficul a fost reluat după îndepărtarea vehiculului. Remorca a fost transportată la punctul de descărcare din Voitinel, iar capul tractor a fost mutat într-un spațiu special amenajat de Primăria Horodnic de Sus.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.