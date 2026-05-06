Sucevean acuzat de viol în Marea Britanie, arestat provizoriu pentru predare către autoritățile britanice


Un bărbat solicitat de autoritățile judiciare britanice a fost depus marți, 5 mai 2026, în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava, în vederea extrădării.

Persoana a fost identificată în jurul orei 12:00 de polițiștii din Vatra Dornei și preluată de lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Suceava.

Pe numele său, autoritățile din Marea Britanie au emis, în baza acordului UK-EU, un mandat european de arestare și predare pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Bărbatul a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Ulterior, Parchetul a formulat propunerea de arestare provizorie.

În baza mandatului european, persoana solicitată a fost escortată și introdusă în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava, unde va rămâne până la finalizarea procedurilor de predare către autoritățile britanice.


Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
