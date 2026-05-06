Sucevean acuzat de viol în Marea Britanie, arestat provizoriu pentru predare către autoritățile britanice

Un bărbat solicitat de autoritățile judiciare britanice a fost depus marți, 5 mai 2026, în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava, în vederea extrădării.

Persoana a fost identificată în jurul orei 12:00 de polițiștii din Vatra Dornei și preluată de lucrătorii Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Suceava.

Pe numele său, autoritățile din Marea Britanie au emis, în baza acordului UK-EU, un mandat european de arestare și predare pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Bărbatul a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, care a dispus reținerea sa pentru 24 de ore. Ulterior, Parchetul a formulat propunerea de arestare provizorie.

În baza mandatului european, persoana solicitată a fost escortată și introdusă în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava, unde va rămâne până la finalizarea procedurilor de predare către autoritățile britanice.