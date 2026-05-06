Control la un depozit de lemne din Fundu Moldovei. Amenzi și confiscări pentru diferențe constatate între datele scriptice și realitate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În data de 5 mai 2026, polițiști din cadrul Secțiilor 11 Pojorâta și 14 Vama, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere Suceava, au efectuat un control la depozitul de material lemnos aparținând unei societății din satul Botuș, comuna Fundu Moldovei.

Cu ocazia inventarierii tehnice a materialului lemnos aflat în depozit, în prezența administratorului împuternicit al societății, a rezultat o diferență de 9,987 metri cubi de material lemnos esență rășinoase (molid) în minus față de stocul scriptic înregistrat în aplicația SUMAL 2.0.

În urma constatării, a fost dispusă confiscarea valorică a cantității lipsă, în valoare de 2.756 lei. Administratorul împuternicit al societății a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 171/2010 pentru diferența constatată între stocul faptic și cel scriptic.

De asemenea, s-a constatat că depozitul nu era împrejmuit și delimitat corespunzător față de restul proprietăților, fapt pentru care a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 5.000 lei, tot conform prevederilor Legii nr. 171/2010.

Acțiunea face parte din Planul de acțiune al Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc privind prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori și a faptelor ilegale derivate din exploatarea, depozitarea, prelucrarea, transportul și comercializarea materialului lemnos.

Polițiștii și reprezentanții Gărzii Forestiere continuă verificările în vederea prevenirii și combaterii activităților ilegale din domeniul silvic.