Accidentul cu trei răniți de la Grănicești: Un tânăr șofer a intrat cu BMW-ul pe contrasens lovind frontal o mașină ce circula regulamentar

Un accident rutier soldat cu trei victime rănite s-a produs miercuri, 6 mai 2026, pe DN 2, la km 455+800m, pe raza comunei Grănicești.

Potrivit polițiștilor din cadrul SPR 13 Bălcăuți și Compartimentului Rutier al Poliției orașului Siret, un autoturism BMW condus de un tânăr de 20 de ani din comuna Horodnic de Sus a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism marca Volkswagen Passat condus de un bărbat de 77 de ani din Grănicești, care avea ca pasageră pe soția sa de 72 de ani.

În urma impactului violent, toți cei trei ocupanți au suferit leziuni și au fost transportați de echipajele SAJ la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Diagnosticele preliminare:

Conducătorul Volkswagen Passat: traumatism prin accident rutier, TCC fără pierderea conștiinței.

Pasagera din spate: traumatism prin accident rutier, traumatism hemitorace stâng, traumatism umăr și braț stâng.

Conducătorul BMW: contuzie genunchi drept, policontuzionat prin accident rutier.

Conducătorul BMW a fost testat cu etilometrul, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat). Celălalt conducător auto nu a putut fi testat pe loc, dar i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

