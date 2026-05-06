Grupul de Lucru Mixt pentru Romi s-a întrunit la Suceava pentru evaluarea stadiului incluziunii sociale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Instituția Prefectului – Județul Suceava a organizat miercuri, 6 mai 2026, începând cu ora 10:30, în Sala „Unirii” a Palatului Administrativ, ședința Grupului de Lucru Mixt pentru Romi. Evenimentul a fost dedicat evaluării stadiului implementării politicilor publice de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome la nivelul județului.

Ședința a fost deschisă de prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, care a subliniat importanța cooperării interinstituționale și a implicării active a tuturor actorilor relevanți în procesul de incluziune socială.

La lucrări au participat invitați de la nivel central și județean:

Cătălin Manea – consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului

– consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului Iulian Paraschiv – președinte al Agenției Naționale pentru Romi

– președinte al Agenției Naționale pentru Romi Marian Daragiu – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării

– subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării Daniel Vasile – vicepreședinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa (APRPE) București

– vicepreședinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa (APRPE) București Nicolae Robu – vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava

În cadrul întâlnirii a fost analizat stadiul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022–2027, cu accent pe domeniile prioritare: educație, ocupare, sănătate și locuire. Au fost identificate principalele dificultăți întâmpinate în anul 2025 și au fost propuse soluții concrete pentru eficientizarea intervențiilor.

Un punct central al agendei l-a constituit prezentarea Planului județean de măsuri pentru anul 2026, susținut de consilierul Alina Iuliana Neagu, document ce propune o abordare integrată, bazată pe cooperare instituțională și adaptarea măsurilor la nevoile reale ale comunităților.

Declarații cheie:

Cătălin Manea, consilier de stat în Cancelaria Prim-ministrului: A accentuat rolul coordonării interinstituționale și al utilizării eficiente a resurselor disponibile pentru creșterea impactului măsurilor de incluziune.

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi: A evidențiat necesitatea întăririi mecanismelor de aplicare a Strategiei la nivel local și a promis sprijin concret din partea ANR pentru soluționarea dificultăților întâmpinate de comunitățile de romi din Suceava.

Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării: A subliniat importanța continuării programelor de sprijin pentru elevii romi, reducerea abandonului școlar și promovarea unui sistem educațional incluziv.

Nicolae Robu, vicepreședinte CJ Suceava:

„Educația reprezintă principalul mecanism de progres și incluziune socială, atât pentru comunitățile de romi, cât și pentru întreaga societate, fiind esențială pentru dezvoltarea echilibrată și durabilă a județului.”

Lucian Dimitru, inspector pentru problemele educaționale ale romilor, a menționat organizarea la Suceava a Concursului Național de Istoria și Tradițiile Romilor, o oportunitate valoroasă pentru elevi.

Daniel Vasile, vicepreședinte APRPE: A pus accent pe implicarea activă a comunităților de romi în procesul decizional și pe rezultatele pozitive obținute prin colaborarea strânsă cu autoritățile locale.

Primarii orașului Vicovu de Sus (Vasile Iliuț), comunei Pătrăuți (Adrian Isepciuc) și comunei Dornești (Vasile Cazacu) au intervenit în secțiunea „Diverse”, evidențiind provocările locale și necesitatea unei colaborări mai eficiente.

Ședința s-a încheiat cu concluziile prefectului Bogdan George Păstrăv, care a reafirmat angajamentul Instituției Prefectului pentru coordonarea și monitorizarea implementării măsurilor de incluziune a cetățenilor romi în județul Suceava.