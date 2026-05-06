CSU Suceava, motivată pentru o nouă victorie în fața CSM București! Ultimul meci acasă al sezonului

Echipa de handbal masculin CSU Suceava va disputa joi, 7 mai 2026, de la ora 17:30, ultimul meci pe teren propriu din acest sezon. Adversar va fi CSM București, într-o partidă din etapa a 21-a a Ligii Naționale, care se va disputa în Sala „Dumitru Bernicu”.

Meciul va fi transmis în direct pe canalul de YouTube al clubului CSU Suceava.

Despre partida cu bucureștenii au vorbit jucătorii Cătălin Zarițchi și Emanuel Șerban, alături de antrenorul principal Bogdan Șoldănescu.

Cătălin Zarițchi, jucător CSU Suceava:

„Am avut o lună foarte bună. Am fost echipa surpriză, ca să spun așa. Știam, eram conștienți că putem face lucruri foarte frumoase când ne punem tot focusul și când ne oferim o adversitate pe măsură la antrenament. Am reușit să ne mobilizăm, am obținut patru puncte extraordinare și, cum vorbeam și între noi, aceste puncte pot fi în folosul nostru. O victorie cu CSM București și poate chiar o victorie la Constanța ne pot asigura un loc mai sus în clasament. Acest aspect este foarte important pentru noi și avem toată motivația necesară să demonstrăm tuturor că, deși suntem o echipă de jucători tineri români, putem face față cu brio adversarilor mai puternici. Mă simt bine. Apar mici probleme care sunt normale după o perioadă atât de lungă de stat. Inițial, trebuia să revin undeva la 5-6 luni, însă accidentarea a prelungit absența până la 10 luni. Mă simt foarte bine, am avut un elan bun de când am revenit, ceea ce mi-a dat încredere. Cred că va fi bine în continuare. Va urma perioada de vară în care mă voi concentra foarte mult pe recuperarea condiției fizice, pentru că încă nu sunt la nivelul optim.”

Emanuel Șerban, jucător CSU Suceava:

„Victoria de la Turda a fost foarte muncită. Dorim să continuăm parcursul victoriilor și să facem un meci bun împotriva celor de la CSM București. Muncim mult, suntem o echipă foarte unită, foarte tânără și cred că asta face diferența în multe meciuri. Este o mândrie pentru mine să fiu aici, mai ales că la vârsta de 20 de ani joc în Liga Națională și mă lupt cu jucători care sunt mult mai mari decât mine și care au mult mai mare experiență. Nu pot să zic decât că mai am mult de muncă și sper să fie bine în continuare.”

Bogdan Șoldănescu, antrenor principal CSU Suceava:

„Cred că spiritul de echipă a rămas punctul nostru forte. S-a văzut și în meciul cu Buzău, de acasă, dar și în meciul de la Turda, când chiar am arătat ca o echipă determinată să luăm punctele. Ne dorim să legăm a patra victorie, dar știm că va fi foarte greu. CSM București este o echipă cu pretenții din campionat, de la care am reușit să luăm cele mai puține puncte în ultimii ani, exceptând Dinamo. Cred că o singură dată am reușit să îi batem. Cei de la CSM București au un joc combinativ. Dau drumul foarte bine la minge, sunt rapizi și joacă, de regulă, cu doi coordonatori de joc în același timp în teren. Acest lucru le oferă un plus de mobilitate și de viteză. Noi avem nevoie de o răbdare mai mare decât în meciurile precedente, cel puțin în apărare, pentru că au atacuri destul de lungi. Te sâcâie prin faptul că dau drumul mereu la minge când apărătorul face pasul în față, deci trebuie să depunem un efort extraordinar. Chiar le spuneam băieților la ședința video că efortul depus în apărare în meciul cu Buzău și în cel de la Turda trebuie să se repete joi, în meciul cu CSM. Au un joc rapid și combinativ, așa că ne trebuie o apărare foarte mobilă pentru a reuși să îi contracarăm.”

CSU Suceava traversează o perioadă foarte bună de formă, iar victoria cu CSM București ar putea consolida și mai mult poziția echipei în clasamentul Ligii Naționale.