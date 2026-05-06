Lucrări de montare bariere de protecție pe DN 18 în zona Ciocănești. Șoferii, rugați să circule cu atenție!



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc a demarat lucrările de montare a barierelor de protecție pe DN 18, în cadrul proiectului de punere în siguranță a sectorului de drum situat pe raza localității Ciocănești.

Lucrările se desfășoară pe segmentul cuprins între km 205+500 și km 205+760.

Acestea vizează creșterea nivelului de siguranță rutieră prin instalarea de noi sisteme de protecție pe marginea drumului.

În zonă a fost instituită semnalizarea temporară de avertizare și deviere a traficului. Șoferii care tranzitează sectorul respectiv sunt rugați să circule cu atenție sporită, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să reducă viteza.

Secția de Drumuri Naționale Câmpulung Moldovenesc mulțumește participanților la trafic pentru înțelegere și recomandă prudență maximă pe toată durata executării lucrărilor, pentru siguranța tuturor.